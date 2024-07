Das Festival steht in den Startlöchern

Ferienzauber in Rottweil

1 Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Ferienzauber auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr werden die Preise im Biergarten unter dem Wasserturm nicht erhöht. (Archivfoto) Foto: Siegmeier

Die Vorbereitungen für das Festival laufen auf Hochtouren. Zum Auftakt sind am 18. Juli „Papis Pumpels“ im Kraftwerk. Drei Veranstaltungen sind bereits ausverkauft, für andere werden die Tickets knapp.









Link kopiert



Drei Veranstaltungen im Kraftwerk sind bereits ausverkauft – was will man mehr, knapp drei Wochen vor Festivalstart. Geschäftsführer Mike Wutta und sein Team sind guter Dinge. „Wir haben einen tollen Vorverkauf in diesem Jahr“, sagt er und verrät gleich noch ein paar Details.