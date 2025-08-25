Ferienwohnungen im Fokus: BI In Rust möchte Investoren die Stirn bieten

Weil sich Tourismus negativ auf die Lebensqualität auswirke, wurde eine Bürgerinitiative gegründet. Sie richtet sich gegen Ferienwohnungsbetreiber, die „das schnelle Geld wollen“.
Es gibt wohl kein anderes Thema in Rust, das sowohl bei Verwaltung als auch Bevölkerung seit Jahren für mehr Kopfschmerzen sorgt als Ferienwohnungen. Zwar versucht die Gemeinde, die Balance zwischen Lebensraum für Familien und Unterkünfte für Touristen zu halten. Anwohner klagen jedoch immer wieder über zu laute Übernachtungsgäste, den Verlust der Dorfgemeinschaft und den mangelnden Wohnraum für Einheimische. Auch Gerhard Link ist von dem Ganzen betroffen – und gründete deshalb nun die Bürgerinitiative (BI) „Dorf statt Ferienanlage – Unser Rust soll lebenswert bleiben“. Das Ziel: den dörflichen Charakter der Gemeinde wahren.