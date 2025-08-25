Ferienwohnungen im Fokus: BI In Rust möchte Investoren die Stirn bieten

Weil sich Tourismus negativ auf die Lebensqualität auswirke, wurde eine Bürgerinitiative gegründet. Sie richtet sich gegen Ferienwohnungsbetreiber, die „das schnelle Geld wollen“.

Es gibt wohl kein anderes Thema in Rust, das sowohl bei Verwaltung als auch Bevölkerung seit Jahren für mehr Kopfschmerzen sorgt als Ferienwohnungen. Zwar versucht die Gemeinde, die Balance zwischen Lebensraum für Familien und Unterkünfte für Touristen zu halten. Anwohner klagen jedoch immer wieder über zu laute Übernachtungsgäste, den Verlust der Dorfgemeinschaft und den mangelnden Wohnraum für Einheimische. Auch Gerhard Link ist von dem Ganzen betroffen – und gründete deshalb nun die Bürgerinitiative (BI) „Dorf statt Ferienanlage – Unser Rust soll lebenswert bleiben“. Das Ziel: den dörflichen Charakter der Gemeinde wahren.

„Ein Investor hat das Grundstück meines Nachbarn gekauft und wollte in dem Haus sieben Ferienwohnungen einrichten. Zudem sollte der Garten zu einem Parkplatz mit 16 Stellplätzen umfunktioniert werden“, erinnert sich Link im Gespräch mit unserer Redaktion. Nach langem Zittern lehnte der Bauausschuss das Vorhaben im Juli ab, der Investor habe indes von seinen Plänen abgelassen. Vorbei ist das Ganze für Link jedoch nicht – vielmehr war der Vorfall eher wie ein Startschuss: „Viele Menschen in Rust sind von einer ähnlichen Situation betroffen. Deshalb habe ich die BI im August gegründet“, erklärt er seine Motivation.

„Gegen Ferienwohnungen haben wir per se nichts – die Masse macht es aus“, stellt der Initiator klar. Auch gegen den Europa-Park, der den Großteil der Touristen nach Rust lockt, würden Link und seine derzeit sieben Mitstreiter keinen Groll hegen. Vielmehr seien ihnen die Investoren, die durch das Betreiben von Ferienwohnungen das schnelle Geld wollen, ein Dorn im Auge. „In Rust zeigt sich ein besorgniserregender Trend: Grundstücke, auf denen früher ein Einfamilienhaus mit Garten stand, werden mit Mehrparteienhäusern oder Ferienanlagen bebaut. Diese Nachverdichtung erfolgt nicht im Sinne bezahlbaren Wohnraums für Einheimische, sondern oft mit Fokus auf renditestarke Ferienwohnungen“, erklärt die BI.

Die Nachverdichtung hat viele Folgen

Die Folgen dessen würden hauptsächlich die Bürger zu spüren bekommen: „Grünflächen verschwinden, alte Bäume werden gefällt, Rückzugsorte und natürliche Klimaregulation gehen verloren. Enge Abstände, hohe Gebäudekörper und eine deutlich höhere Belegung belasten das direkte Umfeld – sei es durch Verkehr, Lärm oder den Verlust von Privatsphäre.“ Link betont: „Zudem verschwindet das soziale Wesen.“ Das Miteinander in gewachsenen Nachbarschaften werde so „zunehmend ausgehöhlt“.

Was es nun braucht? „Klare Regeln, transparente Verfahren und den politischen Willen, die Interessen der Bürger vor kommerzielle Ziele zu stellen“, formuliert die BI. Wie das funktionieren kann, sieht man laut Link beim Blick über den Rhein. „Im Elsass ist es so geregelt, dass man für jede Ferienwohnung auch eine Langzeitwohnung samt Stellplatz zur Verfügung stellen muss. Das könnte ich mir auch für Rust vorstellen.“ Um gemeinsam nach Ansätzen zu suchen, habe der Gründer bereits den Kontakt zur Gemeinde gesucht. „Wir sind für Gespräche offen“, so Link.

Die Bürgerinitiative

Unter dem Namen „Dorf statt Feriengemeinde – Unser Rust soll lebenswert bleiben“ macht sich Gerhard Link für die Bedürfnisse der Bevölkerung stark. Zwar habe er bereits viel Zuspruch erhalten, suche aber weiterhin nach Mitstreitern. Weitere Informationen zur Bürgerinitiative, deren Anliegen und Ziele gibt es im Internet unter www.dorfstattferienanlage.de.