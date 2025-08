Ferienwerkstatt in Beihingen: Auch der Opa kann ein Superheld sein

1 Die Teilnehmer der Ferienwerkstatt basteln ihre Helden. Foto: Katzmaier Helden stehen im Mittelpunkt der Ferienwerkstatt in Beihingen. Eine Woche lang werden 18 Kinder bei dem Angebot der Jugendkunstschule im Rahmen des Sommerferienprogramms kreativ.







Link kopiert



Von den Helden ist am Montagvormittag noch nicht ganz so viel zu sehen. Das einwöchige Angebot hat auch erst vor zwei Stunden begonnen. Die 18 Kinder sitzen an der Biergarnitur im Schuppen des Heimatmuseums. Vor ihnen steht jeweils ein Holzklötzchen, auf dem eine Drahtfigur befestigt ist. Also das Grundgerüst dessen, was mal ihr Held oder ihre Heldin sein wird. Wenn dann mal Pappmache und Füllmaterial die Form geben – und auch dank Kleidungsstücken und allen möglichen Teile wie Knöpfe das Äußere feststeht.