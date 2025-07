Insgesamt sieben Exkursionen durch die Region sind vorgesehen. Die Stadt Meßstetten ist Organisatorin, die Vereine vor Ort unterstützen jeweils.

130 Wanderbegeisterte machten sich bei der ersten Tour rund um Hossingen auf den Weg. Der Treff- und Endpunkt für die etwas mehr als zweistündige Wanderung war die Turn- und Festhalle in Hossingen.

Unterwegs gab es interessante Stationen. Foto: Wysotzki

Wanderführer Rolf Gerstenecker führte zunächst durch die Neubausiedlung vorbei am Ödertal und dem Leuzenfeld bis zum ehemaligen Riedhof. Der Hof, der ab dem Jahr 1800 bestand, wurde 1918 völlig abgebaut. Heute steht dort ein Schuppen. Unterhalb des Weichenwangs, der höchsten Erhebung Meßstettens mit 988 Metern, auf dem im Jahr 1963 die drei Radartürme errichtet wurden, führte der weitere Weg durch den Wangenwald. Die Gewannbezeichnung deutet auf die Gehöfte Wangen hin. In unmittelbarer Nähe befinden sich die kaum mehr sichtbaren Hinweise auf keltische Grabhügel aus dem 9. Jahrhundert vor Christus.

Die durch den Wald verlaufende Kreisstraße wurde überquert und in der Verlängerung der Photovoltaik-Park erreicht, der am 30. Oktober 2024 in Betrieb gegangen ist und 3800 Haushalte mit Strom versorgt.

Zum Abschluss ließen sich die Teilnehmer in der Festhalle bewirten und unterhalten. Foto: Wysotzki

Zurück im Ort ging es vorbei am Grill- und Festplatz Oberbuch und an der Wolfshalde. Über den neugestalteten Dorfplatz und vorbei an der 1903 erbauten Nikolauskirche mit ihren grünen Dachziegeln führte der Weg in die Festhalle.

Für Stimmung in der vollen Turn- und Festhalle sorgten die einheimischen Burtales Buaba Werner Groß und Freddy Knorr.

Die zweite Wanderung der Saison findet am Mittwoch, 6. August, ab 17 Uhr in Tieringen statt. Startpunkt wird das Wanderheim Haus Kohlraisle sein. Dort wird der Heimatverein Kohlraisle Tieringen durch die Heimat führen. Über den Barfuß- und Waldlehrpfad geht es hinauf auf Nack zur Dobelsteige. Der Winterhaldenweg wird einen Ausblick auf den Dobel und ins Tal nach Laufen gewähren. Ab Schopfenlöchle geht der Weg zum Katzensteigfelsen mit seinem Ausblick. Am Sportplatz Goldrain vorbei gelangt die Wanderung über die Alte Steige zum Ausgangspunkt. Im Kinderprogramm gibt es eine „Rallye“ zu „750 Jahre Tieringen“.