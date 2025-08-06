Ferientipps für Baden-Württemberg: Tipps für die Sommerferien: nachts in den Klettergarten oder Sterne beobachten

Wo wird man richtig gut nass, in welchem Klettergarten kann man nachts klettern und welcher Ort ist besonders dunkel, um die Milchstraße zu beobachten? Das verraten wir hier.
Das geht nur in den Ferien: die Nacht nutzen und Sterne beobachten oder nach Einbruch der Dunkelheit in den Kletterpark gehen. Ferienzeit ist schließlich auch Zeit zum Ausschlafen und Zeit für mehr Bewegung. Und wer länger ausschlafen kann, kann auch mal länger aufbleiben. Außerdem haben wir für heiße Tage auch Tipps zum ordentlich Nasswerden.