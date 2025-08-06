Ferientipps für Baden-Württemberg: Tipps für die Sommerferien: nachts in den Klettergarten oder Sterne beobachten

Wo wird man richtig gut nass, in welchem Klettergarten kann man nachts klettern und welcher Ort ist besonders dunkel, um die Milchstraße zu beobachten? Das verraten wir hier.

Das geht nur in den Ferien: die Nacht nutzen und Sterne beobachten oder nach Einbruch der Dunkelheit in den Kletterpark gehen. Ferienzeit ist schließlich auch Zeit zum Ausschlafen und Zeit für mehr Bewegung. Und wer länger ausschlafen kann, kann auch mal länger aufbleiben. Außerdem haben wir für heiße Tage auch Tipps zum ordentlich Nasswerden.

Nachts im Waldkletterpark kraxeln

Erlebnispädagoge Jochen Enke (re.) hilft, wenn es schwierig wird. Foto: TMBW, NOI-Crew / Emily Piwowar

Jeden letzten Freitag im Monat steht im Waldklettergarten in Pforzheim das Mondscheinklettern an. Konkret heißt das: Es geht um acht Uhr abends los und die einzige Lichtquelle ist das Licht der eigenen Stirnlampe. Im Waldklettergarten gibt es nämlich keine künstliche Beleuchtung. Wer Hilfe braucht, bekommt diese von Jochen Enke, dem Betreiber des Klettergartens. Der erfahrene Kletterer ist auch Erlebnispädagoge und schwärmt selbst von dem nächtlichen Ambiente: „Der Klettergarten liegt direkt am Wildpark, und wenn nachts die Tiere erwachen und das Gehölz knackt, ist das eine echt spannende Atmosphäre“. Sein persönliches Highlight beim Mondscheinklettern: Mit der Zipline durch die Dunkelheit zu sausen. Mehr Infos hier >>>

Baden-Württembergs dunkelste Ecke

Sternenhimmel mit Milchstraße über der Schwäbischen Alb. Foto: imago

Der Schwarzwald und die Schwäbische Alb können sicherlich die meisten Orte mit einer vergleichsweise geringen Lichtverschmutzung vorweisen. Damit sind sie auch ideale Plätze für Sternesucher. Allerdings finden sich die dunkelsten Plätze in Baden-Württemberg noch woanders: im Lieblichen Taubertal. Denn die Region rund um Bad Mergentheim ist flächendeckend am dunkelsten. Dabei ist die Ecke am Hachteler See besonders hervorzuheben, da diese besonders duster ist. Diese Stelle wird von Astrofotografen häufig aufgesucht, da sich dort an sternklaren Sommernächten der Blick auf die Milchstraße öffnet. Mehr Infos hier >>>

Wasserspass am Waldseebad

Ein Tag im Wasser (Symbolfoto) Foto: imago

Wer noch daheim verweilt, hat die Möglichkeit, im Waldseebad in Gaggenau einen spaßerfüllten Tag im Waldseebad zu verbringen. Der Freundeskreis Waldseebad veranstaltet am Donnerstag, 7. August, Mittwoch, 13. August und Mittwoch, 20. August jeweils ab 14 Uhr am großen Nichtschwimmerbecken einen Ferientag für Kinder. Dann füllt sich das Becken mit jeder Menge Banana- und Schlauchbooten, Krokodilen, Sonneninseln und Riesenschwimmreifen. Die DLRG Gaggenau unterstützt die Veranstaltung mit ihren ehrenamtlichen Rettungsschwimmern. Bedingung für eine Teilnahme: Die Kinder müssen schwimmen können und in Begleitung eines Erwachsenen sein. Bei Regen und oder Gewitter fällt die Veranstaltung aus. Mehr Infos hier >>>

Erst Schatzsuche, dann Wasserspielplatz

Schatzsuche in der Natur. Sind alle Rätsel gelöst, winkt am Ende eine Überraschung. Foto: Angela Hammer

Auf der „Expedition Wimsen Forscher“ werden Kinder zu kleinen Wissenschaftlern. Es geht nämlich darum, spannende Rätsel zu lösen und zur Belohnung einen Schatz zu bekommen. Diese 4,4 Kilometer lange Tour durch das Biosphärengebiet der Schwäbischen Alb im Örtchen Hayingen führt durch das Glastal und vorbei am Schloss Ehrenfels. Direkt zu Beginn bekommen die Nachwuchsforscher einen Zettel mit Rätseln, die sie entlang der Route lösen können. Sind sie erfolgreich, winkt als krönender Abschluss ein geheimnisvoller Schatz. Start und Ziel sind vor dem Kiosk an der Wimsener Höhle. Mehr Infos hier >>>

Und wer schon vor Ort ist, kann an einem heißen Tag auch noch auf dem Wasserspielplatz Halt machen. Dieser liegt direkt gegenüber des Bio-Gasthof-Friedrichshöhle. Dort können Kinder an den zahlreichen Wasserrinnen spielen. Mehr Infos hier >>>