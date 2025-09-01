Ferienspiele Winterlingen: Wilde Hühner treffen brave Hennen – nicht nur in fantastischer Bücherwelt

Zaubertränke brauen, Feuer spucken und wie kleine Drachen fliegen: Bei den Ferienspielen Winterlingen tauchen die Kinder ein in „fantastische Bücherwelten“.
Eine ganze Woche lang tauchen 72 Ferienkinder – die Winterlinger Ferienspiele sind fast ausgebucht; 80 Plätze gibt es – in „fabelhafte Bücherwelten“ ein: mit Harry Potter, Pippi Langstrumpf, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feiert, und den „Minions“, die eigentlich Protagonisten von Zeichentrickfilmen sind, wie Jennifer Wingerter und Carolin Praster vom Team des erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth einräumen. Aber die kleinen dicken gelben Kerlchen sind eben sehr beliebt bei den Kindern. Also: Rein ins Programm.