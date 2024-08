1 Laut und fröhlich haben die Winterlinger Ferienspiel-Kinder zu Eröffnung der Woche gesungen – ohrenbetäubend laut. Foto: Karina Eyrich

Die Olympischen Spiele wollen im Schaltjahr 2024 einfach kein Ende nehmen: In Winterlingen gehen sie seit Montag in der Form der Olympischen Ferienspiele – so das Motto der einwöchigen Veranstaltung – weiter. Allerdings wird es dort schaurig zugehen.









Ägyptische Mumien und mexikanische Masken haben an sich nicht viel zu tun mit Olympischen Spielen. Mit den Olympischen Ferienspielen, für die am Montag in Winterlingen der Startschuss fiel, allerdings schon.