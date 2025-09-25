Ferienspiele Oberes Schlichemtal: Neue Technik, bewährtes Konzept

Bei den Ferienspielen im Oberen Schlichemtal nahmen in der ersten Sommerferienwoche 137 Kinder aus allen Verbandsgemeinden teil.
137 Kinder aus allen Verbandsgemeinden haben in der ersten Sommerferienwoche im übertragenen Sinn eine Reise durch Europa unternommen. Die Ferienspiele im Oberen Schlichemtal haben auch nach 40 Jahren nicht an Reiz verloren. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats des GVV zogen die Bürgermeister der Verbandsgemeinden ein positives Fazit. Im Vorfeld wurden mehr Plätze geschaffen – 140 – sodass alle angemeldeten Kinder teilnehmen konnten.