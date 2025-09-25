Ferienspiele Oberes Schlichemtal: Neue Technik, bewährtes Konzept

137 Kinder aus allen Verbandsgemeinden haben in der ersten Sommerferienwoche im übertragenen Sinn eine Reise durch Europa unternommen. Die Ferienspiele im Oberen Schlichemtal haben auch nach 40 Jahren nicht an Reiz verloren. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats des GVV zogen die Bürgermeister der Verbandsgemeinden ein positives Fazit. Im Vorfeld wurden mehr Plätze geschaffen – 140 – sodass alle angemeldeten Kinder teilnehmen konnten.

Auch das Leitungsteam gewann an Helfern. 2024 gab es 175 Anmeldungen, wobei einige leer ausgehen mussten. Dieses Jahr gab es weniger Anmeldungen. Zum ersten Mal ist das neue Online-Anmeldeprogramm zum Einsatz gekommen, was reibungslos und ohne Schwierigkeiten lief. „Eine derart ruhige Anmeldephase hatten wir schon lange nicht mehr“, betonte die Verbandsvorsitzende Marion Maier. „Somit haben sich die rund 550 Euro für das Programm gelohnt“, bilanziert sie. Die Abrechnung der Ferienspiele 2025 könne noch nicht final abgeschlossen werden, da noch nicht alle Rechnungen vorliegen.

Kosten von rund 33 000 Euro

Mitte September lagen die Ausgaben bei gut 33 000 Euro, denen Gebühreneinnahmen von gut 12 000 Euro gegenüber stehen. Die Anmeldegebühren betrugen – je nach Familiensituation – zwischen 93,50 Euro und 46,75 Euro. Durch eine Steigerung der Gebühren gab es Mehreinnahmen von 1200 Euro. Größere Einsparungen gab es durch einen Anbieterwechsel beim T-Shirt-Druck.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend der Anzahl der Kinder aus den jeweiligen Gemeinden. Die meisten von ihnen – 53 – kamen aus Schömberg, 43 aus Dotternhausen. Aus Zimmern u.d.B. nahmen zwei teil, aus Dautmergen drei.