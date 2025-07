Ferienspiele Oberes Schlichemtal: Kinder reisen eine Woche lang durch ganz Europa

Zum 40. Mal gehen in der ersten Sommerferienwoche die Ferienspiele im Oberen Schlichemtal über die Bühne. Das Motto führt die 138 Kinder in alle Länder Europas.

Kaum haben die Sommerferien begonnen, hob am Donnerstag ein Flieger voller Kinder aus dem Oberen Schlichemtal ab. Wohin? Jeden Tag woanders. Das geht nur bei den Ferienspielen des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Oberes Schlichemtal. Bei der 40. Ausgabe des Ferienspektakels bereisen die Kinder getreu des Mottos „Wir bauchen Urlaub“ im übertragenen Sinne ganz Europa. Doch zunächst mal reisten die 138 Kinder aus allen Verbandsgemeinden mit dem Shuttle-Bus zur Grundschule Schömberg, wo in diesem Jahr die Ferienspiele stattfinden.

Die rund 40 Teamer haben sich für die erste Ferienwoche ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht, angelehnt an die Kulturen und Eigenheiten der europäischen Länder. Bei der Eröffnung in der Stauseehalle hat das Betreuerteam um Leiterin Vanessa Uttenweiler einen Sketch vorgeführt, in dem sie sich gemeinsam auf eine Flugreise machen. Doch weil sie sich nicht entscheiden konnten, bereisen sie einfach alle Länder.

Ein Tag in Italien

Am ersten Tag ist es Italien. Die Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren wurden in Gruppen aufgeteilt und passierten verschiedene Stationen: Papierfliegerwerfen, durch Ringe tanzen zu Italo-Pop oder Flaggen bemalen. An einer Station erhielten die Kinder die Ferienspiel-T-Shirts, die diesem Jahr im Blau der europäischen Flagge gehalten ist.

Auch das Mittagessen, das den Kindern jeden Tag in der Stauseehalle serviert wird, war am ersten Tag italienisch: Es gab Spaghetti, zum Nachtisch durfte sich jeder ein Eis beim Eismann holen.

Verschiedene Workshops

Am Nachmittag konnten die Kinder aus verschiedenen Workshops wählen: Beispielsweise konnten sie sich an der Auswahl und dem Texten des Ferienspiel-Liedes beteiligen, das gemeinsam an jedem Morgen gesungen wird. Sie konnten venezianische Masken basteln oder ein Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel mit italienischen Städtenamen. Wem arbeiten mit Holz besser liegt, konnte mithelfen Marktstände zu bauen, die bei der Abschlussparty am letzten Tag zum Einsatz kommen.

Am Freitag geht es gleich in zwei Länder: Vormittags gibt es Workshops zum Thema Österreich wie Walzertanzen und Waldwandern, nachmittags geht es nach Portugal, wo Fliesenbemalen, ein Fußballwettbewerb und das Backen von Pasteis de Nata zur Auswahl stehen.

„Robin Hood“ auf der Waldbühne

Am Samstag geht es nach Dänemark, denn dann steht der Vereinstag an, an dem verschiedene Vereine aus dem Verbandsgebiet ein Programm vorbereitet haben.

Nach England beziehungsweise nach Sigmaringendorf geht es am Sonntag. Auf der dortigen Waldbühne schauen sich die Ferienspielkinder das Stück „Robin Hood“ an.

Die Länder Griechenland und Frankreich stehen am Montag im Mittelpunkt der Workshops ehe am Dienstag Urlaub in Deutschland ansteht: Dann geht es für die Ferienspiel-Kinder in den Freizeitpark Tripsdrill.

Abschluss in Spanien

Am Mittwoch geht der Urlaub in Europa nach einer Woche zu Ende: Das Abschlussfest mit großem Aktivitätenmarkt wird in Spanien gefeiert.

Die Kinder haben vorab einen Reisepass erhalten, in dem sie am Ende des Tages einen Aufkleber oder Stempel bekommen, der ihre Einreise bestätigt. Außerdem können sie in dem Buch ihre Eindrücke des jeweiligen Landes festhalten.