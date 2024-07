Ferienspiele Oberes Schlichemtal: Eine Woche im Weltall geht zu Ende

1 Eine Wasserschlacht am Weiher sorgte am letzten Ferienspieltag für Abkühlung. Foto: Marschal

Zum Abschluss der Ferienspiele des Oberen Schlichemtals feierten die 134 Kinder gemeinsam mit ihren Teamern eine „Willkommen-zurück-auf-der-Erde-Party“. Hinter den Kindern liegt eine ereignisreiche erste Sommerferienwoche.









Mit einer „Willkommen-zurück-auf-der-Erde-Party“ am Weiher sind am Mittwoch die Ferienspiele in Dotternhausen zu Ende gegangen. Eine Woche lang waren 134 Kinder aus allen Gemeinden des Oberen Schlichemtals mit den Ferienspielen getreu des diesjährigen Mottos „im Weltraum“ unterwegs. Als die Kinder am letzten Tag zurück auf die Erde wollten, stellten sie fest, dass das Space Shuttle, das sie zuvor gebaut hatten, defekt ist. Nach einer kurzen Reparatur folgte ein Mondspaziergang mit verschiedenen Hüpfspielen von der Schlossbergschule hinunter an den Weiher.