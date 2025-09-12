Ferienspiele Nusplingen: Nachwuchs-Reporter auf der Jagd nach der schönsten Zeitungsstory

Die 37. Nusplinger Ferienspiele sind Geschichte. Auch dieses Mal dokumentiert die Ferienspiele-Zeitung eine lustige, abwechslungsreiche und vor allem gemeinsame Woche.
Wenn am letzten Ferienspiele-Tag die bunten Zeitungen verteilt werden, liegen hinter dem Redaktionsteam spannende Tage. Welche Betreuerin wurde fast in der Schule eingeschlossen, weil sie abends noch länger aufräumte? Welches Kind war mittags der ultimativ größte Fan von Andis Salat? Und wer baute im Werkraum bei Willi und Ebi das größte Holzhaus? Fragen, die sich durch geschicktes Nachhaken klären ließen. Also nichts wie ran an Block und Bleistift!