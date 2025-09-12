Ferienspiele Nusplingen: Nachwuchs-Reporter auf der Jagd nach der schönsten Zeitungsstory

Die 37. Nusplinger Ferienspiele sind Geschichte. Auch dieses Mal dokumentiert die Ferienspiele-Zeitung eine lustige, abwechslungsreiche und vor allem gemeinsame Woche.

Wenn am letzten Ferienspiele-Tag die bunten Zeitungen verteilt werden, liegen hinter dem Redaktionsteam spannende Tage. Welche Betreuerin wurde fast in der Schule eingeschlossen, weil sie abends noch länger aufräumte? Welches Kind war mittags der ultimativ größte Fan von Andis Salat? Und wer baute im Werkraum bei Willi und Ebi das größte Holzhaus? Fragen, die sich durch geschicktes Nachhaken klären ließen. Also nichts wie ran an Block und Bleistift!

Als sich am ersten Tag die Türen der Mini-Redaktion öffneten, strömte gleich eine Schar neugieriger Kinder herein. Zuunächst sehr analog zur Sache. Darauf legte Katja Weiger-Schick, die die Redaktion gemeinsam mit Jung-Betreuer Paul organisierte, am Herzen. Die Kinder, die für ihre Interviews und Reportagen ausschwärmten, hatten neben der Kamera lediglich Block und Bleistift dabei. Und natürlich viele Fragen im Kopf.

Gedruckt, gefaltet und geheftet wird traditionell im Rathaus: Dieses Mal ging das Team in Nusplingen den Nachwuchs-Redakteuren zur Hand. Foto: Weiger-Schick

Erst nach dieser ausgiebigen Vorort-Recherche wurden die Laptops aufgeklappt. Paul unterstützte die kleinen Reporter bei allen technischen Problemen, richtete verrutschte Zeilen wieder zurecht und ändere Schriftgrößen. Erklärte, was ein Cursor ist. Und dass die Fotos erst später auf der fertigen Seite ins Layout eingefügt werden. Manchmal half er auch beim Entziffern, wenn es beim Aufschreiben schnell hatte gehen müssen.

Bei allen Aktionen dabei

Wie eine richtige Redaktion begleiteten die Kids all die vielen Aktionen. Sie befragten die Leiterinnen Kathrin Grieble und Silke Junker. Oder waren beim Obstsalat-Schnippeln und Keksebacken dabei. Die Redaktion fotografierte beim Tripdrill-Ausflug, im Werkraum und bestaunte die kunstvollen Schlüsselanhänger. Die Nachwuchs-Redakteure wippten im Takt der Musik mit bei den Proben der Tanzgruppe. Oder sie schwitzten im Hallenbad, während dort eine andere Kindergruppe Wasserball spielte

In der Konferenz besprach das Redaktionsteam, wer welches Thema bearbeitet, wer für die Witze-Seite zuständig ist und welche Mäusegrafik am besten geeignet ist für den leeren Seitenrand oben.

Man kann es deutlich sehen: Der Spaß kam in der Ferienspiele-Redaktion nicht zu kurz. Foto: Weiger-Schick

Nach und nach füllten sich die 16 veranschlagten Seiten mit Texten und das Fotoarchiv mit Schnappschüssen. Katja Weiger-Schick zeigte den Nachwuchs-Journalisten, wie man eine Seite „baut“, einen so genannten „Aufmacher“ konzipiert und wie man einen Text auszählt. Detailliert erläuterte sie den Nachwuchstalenten, wichtig es sei, genau zuzuhören. „Die Kinder stellten so viele kluge Fragen“, erzählt sie sichtlich angetan, „zum Beispiel wollten sie wissen, wie man Informationen in Zeiten von ‚Fake News‘ am besten prüft. Ich habe wirklich gestaunt.“

Grund genug für die erfahrene Journalistin, an einem Nachmittag über das zu reden, was in der Fachsprache so häufig als „Medienkompetenz“ bezeichnet wird. In zwei Kleingruppen gingen die Kinder dem nach, was „Zeitungsente“ genannt wird. Wie kann es passieren, dass eine falsche Information in Umlauf gerät? Die Mädchen und Buben erfuhren, wie wichtig es ist, Informationsquellen auf Plausibilität und Vertrauenswürdigkeit zu prüfen.

Fakten kritisch prüfen

Katja Weiger-Schick legte ihnen auch ans Herz, vermeintliche Fakten von mehreren Seiten kritisch und verantwortungsbewusst zu checken, egal ob analog oder digital. Zum Beispiel nicht nur den besten Schulfreund zu fragen, sondern auch einen Erwachsenen. Oder ein Nachschlagewerk zu Hilfe zu nehmen. Beim Drucken half ebenfalls ein bewährtes Team: die Belegschaft aus dem Nusplinger Rathaus. So kam wirklich jedes Kind zu seiner eigenen gedruckten Erinnerung an eine grandiose Woche.