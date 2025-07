Der listige Asterix und sein dicker Freund Obelix seien die Helden in seinem Kinderzimmer gewesen, verrät Frank Schroft. Heute ist er Bürgermeister, liest Fachbücher statt Comics, aber Asterix und Obelix mag er immer noch.

Wie gut, dass die 86 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren bei den Ferienspielen Meßstetten die beiden Gallier in den Kreis ihrer „Kinderhelden“ aufgenommen haben, um die sich während der achttägigen Ferienspiele alles dreht.

Raphael Lachmann ist der neue Leiter der Ferienspiele Meßstetten, aber schon zum 21. Mal dabei. Foto: Karina Eyrich

Diesmal ist ganz vieles neu – allem voran der Leiter: Raphael Lachmann hat die Leitung von seiner Schwester Rebekka Robnig übernommen, und auch wenn es schon seine 21. Ferienspiele sind, ist Lachmann selbst ein bisschen aufgeregter als sonst beim Start in der Bueloch-Schule. Ganz genau erklärt er den Kindern, was sie dürfen und was nicht, wo sie besonders gut aufpassen und dass sie bitteschön nicht durch die Büsche rennen sollten, von denen so viele auf dem Gelände stehen. Denn dort lauerten Zecken, und Lachmann „möchte nicht Euren Eltern sagen müssen, dass Ihr mit einer Hirnhautentzündung auf der Intensivstation liegt“.

Der neue Chef kennt sich aus mit Erster Hilfe

Bei all der Aufklärung über die Gefahren des Schubsens und durch Krabbeltiere liegt der Verdacht nahe, den Lachmann auf Nachfrage bestätigt: Er ist selbst im Rettungsdienst tätig und kennt sich aus mit Medizin. Weil Lachmann das in Diensten der Bundeswehr tut, hält er außerdem viel von Disziplin und mahnt die Kinder, andere nicht zu beleidigen oder zu mobben, beim Spielen ein „Nein“ oder „Stopp“ zu akzeptieren, wenn es dem Spielpartner zu bunt wird, und nicht auf Bäume zu klettern, wenngleich ein Exemplar besonders einladend sei das draußen im Garten. „Damit nicht die Feuerwehr kommen und Euch wie eine Katze herunterholen muss!“

Bürgermeister Frank Schroft hat ein tolles Ferienspiel-T-Shirt bekommen – natürlich aus heimischer Produktion, von der Meßstetter Firma Sanetta – und dazu ein Basecap. Foto: Karina Eyrich

Genug der Regeln – jetzt werden die Kinder den Gruppen zugelost. Raphael Lachmann hat seine beiden Sprösslinge mitgebracht, und wie es der Zufall will, sind sie genau so alt wie die Jüngsten respektive Ältesten der Ferienkinder: fünf und zwölf Jahre.

Dieter Dürrschnabel ist schon zum 27. Mal dabei

Schon ein bisschen älter ist der Dienstälteste unter den 16 Betreuern, von denen genau die Hälfte neu ist – mit Rebekka Robnig hatten 2024 mehrere nach vielen Jahren dieses schöne, aber mitunter turbulente Ehrenamt an den Nagel gehängt. Dieter Dürrschnabel aber ist zum 27. Mal dabei – und es macht ihm immer noch Spaß. Überhaupt beim diesjährigen Thema, denn unter den „Kinderhelden“ ist für jeden einer dabei: „Die drei Fragezeichen“ kennt Dürrschnabel schon aus seiner Jugend, und Peter Pan war auch schon immer da – wie Asterix und Obelix, deren Abenteuer Frank Schroft in seinem Kinderzimmer verschlungen hat. „Harry Potter gab es in meiner Kindheit noch nicht“, sagt der Schultes, obwohl ein Kind im Zauberschüler Schrofts Helden vermutet. Raphael Lachmann haben es die „Avengers“, die Superhelden aus dem Marvel-Universum, angetan, und die Minions dürfen heutzutage auch in keinem Kinderzimmer und bei keiner Fasnet fehlen.

Im Plopsaland und im Wildgehege

Bei den Ferienspielen gehören die Ausflüge – diesmal zum Plopsaland in Hasloch, zu den Rettungsdiensten der Bundeswehr und ins Wildgehege Meßstetten zum Pflichtprogramm. Außerdem versüßen Feuerwehr, Skiverein, der Heimatverein Kohlraisle und das THW den Kindern den Vereinsnachmittag, und beim Elternfest am Donnerstag ab 13 Uhr zeigen die Kinder, was sie in einer Woche Ferienspiele einstudiert haben mit ihren Kinderhelden.