12 150 Kinder nehmen in diesem Jahr an den Rangendinger Ferienspielen teil. Foto: Hoffmann

Polizei, Gärtnerei und Zeitung – in der Ferienspielstadt ist diese Woche für 150 Kinder so einiges geboten.









„Es läuft echt sehr gut“, so lautet ein erstes Fazit von einer der Organisatorinnen, Ann Katrin Schilling, zum Auftakt der Rangendinger Ferienspiele am Montagvormittag, 26. August. Schon am Wochenende haben verschiedene Vereine Zelte und Pavillons in der Ferienspielstadt mit dem Namen „Rangdengcity“ aufgebaut, nun tummeln sich darin kleine Gärtner, Handwerker und Bastler.