Ferienspiele in Pfeffingen: Alles hat bestens gepasst – trotz nicht optimalen Wetters

Die Ferienspiele in Pfeffingen brachten wieder ein buntes Programm für die zahlreichen Kinder.
Nach neun Tagen sind die Pfeffinger Ferienspiele, die noch nie so viele Anmeldungen verzeichnet hatten wie in diesem Jahr, zu Ende gegangen. Auftakt für die Sechs- bis Zwölf-Jährigen war bei den „Kealändern“, die evangelische Kirchengemeinde, der Wintersportverein und der Fußballclub folgten in der ersten Woche. Die zweite Woche begann beim Turnerbund, Musikkapelle, Schwäbischer Albverein und Schulförderverein folgten. Zum Abschluss trafen sich die 22 Kinder bei strahlendem Sonnenschein bei der Feuerwehr.