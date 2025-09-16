Ferienspiele in Pfeffingen: Alles hat bestens gepasst – trotz nicht optimalen Wetters

Nach neun Tagen sind die Pfeffinger Ferienspiele, die noch nie so viele Anmeldungen verzeichnet hatten wie in diesem Jahr, zu Ende gegangen. Auftakt für die Sechs- bis Zwölf-Jährigen war bei den „Kealändern“, die evangelische Kirchengemeinde, der Wintersportverein und der Fußballclub folgten in der ersten Woche. Die zweite Woche begann beim Turnerbund, Musikkapelle, Schwäbischer Albverein und Schulförderverein folgten. Zum Abschluss trafen sich die 22 Kinder bei strahlendem Sonnenschein bei der Feuerwehr.

Allerdings war es nicht immer so schön, was auch der ansonsten zufriedene Ortsvorsteher Roland Merz in seinem Fazit anführte: „Alles hat bestens gepasst trotz manchmal nicht optimalem Wetter.“

Tolle Möglichkeiten für die Kinder

Als eine Mutter ihren Sohn zur Feuerwehr brachte, meinte sie: „Ich finde es gut, dass es so tolle Möglichkeiten gibt, bei denen die Kinder reinschnuppern, was auch für die Gemeinschaft gut ist“. Sie lobte das Engagement der Vereine und dass trotz Arbeitswochen sich immer Mitarbeiter für die Kinder Zeit nähmen. „So schafft man Nachwuchs“, stellte sie fest.

Kommandant Timo Beck und seine Mitstreiter Luca Conzelmann, Finn Haasis und Clemens Wiedenmann unterstützten Jugendwart Tobias Grumbach. Den Kindern wurden die Fahrzeuge samt Geräten vorgestellt, sie liefen durch einen Geschicklichkeitsparcours und spritzten am Wasserhäuschen auf ein Ziel. Zum Abschluss wurde eine Fettexplosion vorgeführt. „Was mir ganz wichtig ist, dass wir den Kindern das Einmaleins der Ersten Hilfe zeigen“, betonte Tobias Grumbach.

An allen Tagen gab es abschließend einen kleinen Imbiss für die Kinder.