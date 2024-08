Ferienspiele in Obernheim: 83 Kinder basteln, werken und tanzen

1 83 Kinder und 26 Betreuer gestalten gemeinsam die Ferienspiele in Obernheim. Foto: Grieble

Die 35. gemeinsamen Ferienspiele der Gemeinden Nusplingen und Obernheim stehen unter dem Motto „einfach schön – einfach bunt“. Eine Woche lang soll ein breites Angebot an Spielen und Basteleien für Spaß und Freude bei den Sprösslingen sorgen.









Link kopiert



Für die siebenjährige Hanna ist es eine Premiere: Zum ersten Mal nimmt sie an den Ferienspielen, die diesmal in Obernheim stattfinden, teil: „Das ist toll hier.“ Vor allem das Schwimmen und das Tanzen gefallen ihr am besten. Sie ist eines der insgesamt 83 Kinder, die eine Woche lang in und rund um die Schule sowie in der Turn- und Festhalle basteln, malen, werken, schwimmen und Sport treiben.