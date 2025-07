Ferienspiele in Meßstetten: Spaß unter neuer Leitung ist garantiert

1 Das Leitungsteam der Meßstetter Ferienspiele Foto: Dürrschnabel Die Ferienspiele Meßstetten werfen ihre Schatten voraus.







Unter neuer Leitung laufen die Vorbereitungen der 45. Ferienspiele in Meßstetten. Diese finden vom 31. Juli bis zum 7. August statt – außer an den Samstagen und Sonntagen. Raphael Lachmann wird erstmals die Leitung dieser Spiele innehaben. Er hat ein 16-köpfiges Team zusammengestellt und ein Programm erarbeitet. Eigens dafür durfte das Team ein Vorbereitungswochenende in Langenargen absolvieren. Es werden wieder Bastelarbeiten und Spiele angeboten. Auch sind wieder einige Vereine und Firmen sowie Geschäfte mit im Boot, die für Abwechslung sorgen. Und es steht ein Ausflug in einen Freizeitpark auf dem Programm. Am 31. Juli um 9 Uhr startet die Woche mit der Begrüßung durch die Stadt Meßstetten sowie der T-Shirt-Ausgabe und der Gruppeneinteilung. Wie in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr die Kinder ihre Bastelarbeiten, Gesangseinlagen, Tanzvorführungen bei einem Elternnachmittag mit Omas und Opas, Tanten und Onkels sowie Freunden vorstellen. An diesem Tag wird es einen Gottesdienst geben.