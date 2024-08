Ferienspiele in Meßstetten: Dagegen kommt Hollywood nicht an

Dagegen kommt Hollywood nicht an

Ferienspiele in Meßstetten

1 Zwei stolze Models auf dem Meßstetter Catwalk – die Modenschau war einer der Höhepunkte des Abschlussfests. Foto: Dürrschnabel

Mit dem traditionellen Elternnachmittag, zu dem die Meßstetter Kinder ihre Eltern, Geschwister und Freunde eingeladen hatten, sind die 44. Meßstetter Ferienspiele zu Ende gegangen.









„Hollywood“ war das Thema der Ferienwoche gewesen, und hollywoodreif waren die Darbietungen und Inszenierungen, welche die Gäste des Abschlussfests zu sehen bekamen. Die ganze Woche hatten über 100 Kinder unter Anleitung von Rebekka Robnig mit ihrem 20-köpfigen Team gebastelt und geprobt und auch sonst eine Menge erlebt. Christoph Schoder zeigte ihnen, wie man mit Kameras – sei es Handy, Fotoapparat oder Videokamera – umgeht, und sie trafen im Wald Förster Thomas Holl. Bei der Bundeswehrfeuerwehr in Stetten wurde ein Brand an einer nachgebauten Transportmaschine simuliert und der Einsatz einer Wärmebildkamera vorgeführt. Außerdem durften die Kinder den Fahrzeugpark in Augenschein nehmen.