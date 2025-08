Ferienspiele in Hechingen

Der Montagvormittag ist verregnet, Schirm reiht sich an Schirm, Regenjacke an Regenjacke – doch die Kinder haben sich nicht schrecken lassen. Frohen Mutes haben sie sich auf dem Parkplatz der Realschule versammelt, um lautstark in die Ratzgiwatzwoche zu starten.