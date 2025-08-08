Ferienspiele in Hechingen: Sommerfest bei Ratzgiwatz – das sind die Bilder

Sommerfest bei Ratzgiwatz bedeutet: familiäre Atmosphäre, ausgelassene Stimmung und viel Spaß für die Kinder. Wir haben einige Eindrücke der Veranstaltung zusammengetragen.

Das Ratzgiwatz-Sommerfest hat am Donnerstagabend erneut für einen Höhepunkt in der Woche der traditionellen Hechinger Ferienspiele gesorgt. Kinder und Eltern strömten das Festgelände auf dem Lehrerparkplatz der Realschule, kaum ein Platz blieb frei; die Warteschlangen an den Verpflegungsständen waren ein weiteres Zeichen für den großen Andrang. Klassiker wie Pommes und Currywurst gingen reichlich über die Theke.

Dass Ratzgiwatz halb Hechingen vereint, machte das Sommerfest einmal mehr deutlich. Ortsvorsteher, Stadträte und Vereinsmitglieder trugen zu einem gelungenen Abend in familiärer Atmosphäre bei.

Bär, Säbelzahntiger und Huhn stellen Aufgaben

Für die Ratzgiwatzler selbst sorgte an diesem lauen Sommerabend die Spieleshow für Begeisterung. Passend zum diesjährigen Motto „Steinzeitwatz“ mussten sich die Kinder in den Disziplinen Mut, Klugheit und Geschicklichkeit beweisen. Zur Erheiterung verkleideten sich einzelne Ratzgiwatz-Leiter hierzu als Bär (für die Eigenschaft Mut), als Huhn (für die Eigenschaft Klugheit) und als Säbelzahntiger (für die Eigenschaft Geschicklichkeit). Moderiert wurde der Abend von Oliver Sander und Christian Gienger. Letzterer hüllte sich in das Kostüm eines Steinzeitmenschen.

Sonnenschirme halten als Hindernis her

Je Disziplin hatten fünf ausgewählte Kinder die Aufgabe, für eines von drei Teams, deren Kapitän je ein Ratzgiwatz-Leiter war, zu spielen. Bei der Geschicklichkeitsübung musste ein im Schubkarren sitzendes Kind um einen Parcours, bestehend aus Sonnenschirmen, Schwimmnudel und Co., vom Rest des Teams gesteuert werden – und das möglichst schnell und unfallfrei. Das Siegerteam wurde per Stoppuhr ermittelt; alle Gruppen lagen unter 40 Sekunden.

Ratz-Band spielt Klassiker – Kinder singen mit

Wissen war erwartungsgemäß beim Spiel zur Klugheit gefragt. Die Fragen zielten – wer hätte es gedacht – auf die Steinzeit ab. Woraus wurde wohl Werkzeug in der Steinzeit gemacht? Die Antwort: Aus geschliffenen Steinen. Da lagen alle Kinder richtig; die Alternativen Stroh oder Plastik wurden schnell aussortiert.

Auch das Spiel zum Thema Mut kam bei den Kindern gut an. Besorgt werden mussten möglichst schnell vom Bären gewünschte Dinge. Zum Beispiel das älteste Ratzgiwatz-T-Shirt auf dem Gelände. Hier siegte letztlich ein Relikt aus dem Jahr 2003. Das Fazit nach drei Spielen: „Ihr habt die Prüfung bestanden. Morgen können wir auf die große Jagd gehen“, kündigte Gienger den Folgetag an.

Für Unterhaltung zwischendurch war zudem die „Ratz-Band“ mit Klassikern wie „Wir sind Kinder“ zuständig. Auch eine Zaubershow wurde geboten. Später am Abend sorgte noch die Band H-Rocks für gute Laune. Am Samstag ist „Steinzeitwatz“ dann schon wieder Geschichte – und die Vorfreude auf kommendes Jahr beginnt.