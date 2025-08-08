Ferienspiele in Hechingen: Sommerfest bei Ratzgiwatz – das sind die Bilder

Sommerfest bei Ratzgiwatz bedeutet: familiäre Atmosphäre, ausgelassene Stimmung und viel Spaß für die Kinder. Wir haben einige Eindrücke der Veranstaltung zusammengetragen.
Das Ratzgiwatz-Sommerfest hat am Donnerstagabend erneut für einen Höhepunkt in der Woche der traditionellen Hechinger Ferienspiele gesorgt. Kinder und Eltern strömten das Festgelände auf dem Lehrerparkplatz der Realschule, kaum ein Platz blieb frei; die Warteschlangen an den Verpflegungsständen waren ein weiteres Zeichen für den großen Andrang. Klassiker wie Pommes und Currywurst gingen reichlich über die Theke.