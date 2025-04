Umleitung in Hechingen Vollsperrung in Zollernstraße – das kommt auf Autofahrer zu

Die Bauarbeiten in der Zollernstraße beginnen am Montag, 14. April, mit dem Bauabschnitt 1.1 im Bereich der Stadthalle. Die Stadt informiert über die Vollsperrung, Zufahrten und die Nutzung der Tiefgarage an der Stadthalle.