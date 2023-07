„Was ist Ratzgiwatz?“ fragt ein sprechender Fisch die diesjährigen Ferienspielkinder zur Eröffnung. „Eine Kinderstadt“, „ein großes Fest“ und „eine Woche Spiel und Spaß“, kommt es von den aufgeregten Ferienspielkindern zurück.

Schildkröten, Hummer und Fische: Zahlreiche Meeresbewohner tauchen pünktlich um 9 Uhr am Montagmorgen auf und eröffnen die Tore zur Ferienspielstadt. Denn in diesem Jahr wird gemeinsam in die Tiefen des Meeres getaucht: Das Motto lautet „Unterwasserwatz“.

Wie immer bei Ratzgiwatz spielt Musik eine zentrale Rolle. Gemeinsam „tauchen mit der Meerkatz nach dem Tiefseeschatz“, will die bunte Schar in dieser Woche. Und auch die alte Konkurrenz zwischen Kindern, Eltern und Leiter blitzt auf. Wer singt am lautesten mit? Die Lösung: Alle sind Ratzgiwatz. „Diesmal nicht auf dem Rathausplatz, trotzdem machen wir Mords-Rabatz“, singt die Unterwasserband treffenderweise. Die Bauarbeiten am Hechinger Marktplatz trübten aber nicht den Spielespaß: Zum ersten Mal finden die Ferienspiele nicht in der Stadtmitte, sondern rund um die Realschule statt.

Zum ersten Mal auf dem Realschulhof

Etwa 450 Kinder sind für die ganze Ratzgiwatz-Woche angemeldet. Fast die Hälfte der Kinder sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Zusätzlich kommen täglich 20 bis 30 Tageskinder dazu. Teilnehmen dürfen alle, die das erste Schuljahr abgeschlossen haben und nicht älter als zwölf Jahre sind. Auch unter den rund 80 Leiterinnen und Leitern gibt es neue Gesichter: Die Jüngsten sind 17 Jahre alt, die Ältesten haben Ratzgiwatz mitgegründet.

Ratzgiwatz-Bewohner wählen Stadtrat

Auf die Kinder und Betreuer wartet eine Woche lang ein buntes Programm: In der Zeltstadt dürfen die Ratzgiwatzler basteln, backen und bauen und verdienen sich sogenannte „Hechel“ – das Ratzgiwatzgeld – dazu. Auch wird unter der Leitung von Schildkröte Annika bereits am ersten Abend ein Stadtrat und ein Bürgermeister gewählt. Der Rat darf dann – wie im echten Leben – wichtige Entscheidungen für die Ratzgiwatz-Bewohner treffen.

Sechs statt sieben Tage

Am Dienstag gibt es die Möglichkeit für einen gemeinsamen Kinobesuch. Am Donnerstagabend startet die Spieleshow, bei der sich auch die Ferienspiel-Eltern beteiligen dürfen. Die Teams kämpfen in mehreren Runden um den Sieg und fordern dabei die Eltern und Leiter heraus.

In diesem Jahr dauert Ratzgiwatz sechs statt sieben Tage. Das bunte Abschiedsfest mit allen Beteiligten wird bereits am Samstag gefeiert. Weil das Leiterteam in diesem Jahr etwas kleiner ist als gewohnt ist so das Abbauen am Sonntag einfacher, heißt es vom Ratzgiwatz-Verein.