Das Kinder- und Jugendbüro Grosselfingen und das Haus Nazareth führten in der letzten Ferienwoche die beliebten Ferienspiele durch.

29 Kinder wurden von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr betreut. Jeden Tag gab es Frühstück und Mittagessen, welches vom Gasthaus Ochsen zubereitet und geliefert wurde.

Lesen Sie auch

Außerdem war ein spannendes Programm vorbereitet worden: In zwei Gruppen wurden die Kinder von Jugendleiter Jonas Freitag und neun Teamern betreut. Das waren in diesem Jahr: Anna Cipa, Sarah Cipa, Svenja Kolb, Simon Freitag, Katrin Blocher, Agathe Beck, Aliyah Freudenmann, Tom Schmocker und Louis Teufelhofer.

Sombreros aus Mexiko und Drachen aus China

Das Thema war „Reise um die Welt“. In der einen Gruppe wurde daher am Montag Mexiko behandelt. Die Kinder bastelten Kakteen, Sombreros, Piñatas und Maracas . Am Nachmittag wurde ein Tischtennisturnier veranstaltet. Am nächsten Tag stand das Land Brasilien auf dem Plan und die Teilnehmer bastelten Papageien, nachmittags sorgten Spiele für Abwechslung.

Am Mittwoch wurden für China Drachen gebastelt und es fand eine Wissensolympiade statt. Der Donnerstag stand unter dem Thema Australien und die Teilnehmer der Ferienspiele gestalteten Kängurus, Schildkröten und Spinnen. Am Nachmittag ging es bei einem Staffellauf sportlich zu. Am Freitag schließlich fand die Siegerehrung der Olympiade statt und zudem wurde ein Film angeschaut.

Die andere Gruppe hatte am Montag das Thema Hawaii und es wurden Boxen, T- Shirts und Gläser gestaltet. Am Dienstag bastelten die Ferienspiel-Kinder zum Thema Madagaskar Trommeln und Gipsmasken. Mitte der Woche wurden abermals zum Land Hawaii die Gipsmasken bemalt und verschiedene Cocktails gemixt.

Gegen den Hunger zwischendurch wurden Crêpes gebacken. Am Donnerstag wurden zum Thema Italien Windlichter, Sandbilder und Venedigmasken gebastelt und am Nachmittag zum Land Australien schöne Windspiele gestaltet. Am Freitag widmete sich diese Gruppe ebenfalls dem Land China und es wurden Lampignons und schöne Drachen gestaltet.

Ferienspiele sind ein voller Erfolg

Dann wartete noch ein besonderer Höhepunkt auf die Kinder: Bürgermeister Friedbert Dieringer besuchte die Ferienspiele auf dem Schulgelände. Die Schülerinnen und Schüler der 2., 3. und 4. Klasse hatten gemeinsam mit den Betreuern einen Tanz einstudiert. Diesen führten Sie dem Bürgermeister vor. Er wünschte den Kindern viel Spaß für die noch kommende Zeit und bedankte sich mit einem Präsent bei den Teamern für ihr Engagement bei den Ferienspielen.

Unsere Empfehlung für Sie Ferienspiele kommen an Grosselfinger Kinder haben viel Spaß Mit 34 Kindern sind am Montag die Grosselfinger Ferienspiele gestartet. Organisiert werden sie vom Kinder- und Jugendbüro Grosselfingen im Auftrag der Gemeinde.

Als Fazit für die Woche stand für die Kinder, die Teamer und für Jonas Freitag fest, dass die Ferienspiele als voller Erfolg gewertet werden können. Es war für jeden etwas dabei und die Kinder und Jugendlichen hatten gemeinsam sehr viel Spaß.