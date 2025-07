In Geislingen beginnt die Ferienwoche wetterfest und mit viel Motivation – 122 Kinder sind dabei.

Das Wetter zeigt sich zum Start der Ferienspiele noch unentschlossen. Doch weder die Teilnehmer noch das Team lassen sich davon die Laune verderben – im Gegenteil: Die Stimmung ist bereits sonnig.

Alle sind motiviert und auf fast alles vorbereitet. Die traditionellen Eröffnungsspiele und die verschiedenen Mitmachstationen sind wetterfest organisiert. Pünktlich zu Beginn lugt sogar die Sonne hinter ein paar Wolken hervor.

An vier Stationen erhalten die Kinder ihre blauen T-Shirts und Bändchen für die kommende Woche. Bis zum nächsten Mittwoch haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm geplant.

Start mit Dosenwerfen und Seilhüpfen

Los geht es mit verschiedenen Spielen, bei denen die Kinder in Zehnergruppen von Station zu Station wechseln. Angeboten werden unter anderem Dosenwerfen, Schokolade-Auspacken mit Besteck oder Seilhüpfen.

Insgesamt nehmen 122 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an den Ferienspielen teil. Sie werden von 41 Teamern betreut – viele von ihnen waren früher selbst Teilnehmer. Ein Großteil des Teams ist bereits seit mehreren Jahren dabei und bringt entsprechend Erfahrung mit.

Viele Teamer waren selber Teilnehmer

Die Ferienbetreuung in Geislingen feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag: Seit 40 Jahren gibt es die Ferienspiele – nur während der Corona-Pandemie musste einmal ausgesetzt werden. Für Leiter Manuel Stehle sind es bereits die 31. Ferienspiele. „Ich habe immer noch sehr großen Spaß daran, sonst wäre ich nicht so lange dabei“, sagt er. Die Woche vergehe jedes Mal wie im Flug – gefühlt sei nach dem Start schon wieder Mittwoch, und das Abschlussspiel stehe bevor.

Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge in den Freizeitpark Tripsdrill, zur Waldbühne in Sigmaringendorf sowie ins Badkap. Auch ein Besuch im heimischen Freibad ist – je nach Wetterlage – geplant. Die Leitung teilen sich Manuel Stehle, Larissa Hauser und Isabelle Schlaich gemeinsam mit ihrem eingespielten Team.

Zum 40. Geburtstag gibt es für alle Teilnehmer Partyhüte denn das diesjährige Motto lautet: Große Geburtstagsparty. Zudem wird vor der Schlossparkhalle wird feierlich eine Flagge gehisst. Eine Fotobox lädt dazu ein, die schönsten Momente der Woche selbst festzuhalten. Wie gewohnt können die Veranstalter auf die Unterstützung der örtlichen Vereine zählen – insbesondere am Samstag, der traditionell den Vereinsangeboten gehört.

Stimmung gut, Wetter wechselhaft

Auch die Kinder aus den Teilorten Erlaheim und Binsdorf werden bequem mit dem Busunternehmen Stoll abgeholt und wieder zurückgefahren. Für diese logistische Unterstützung sei Stehle sehr dankbar, sagt er.

Alle freuen sich auf eine erlebnisreiche, spannende und lustige Woche. Und vielleicht nimmt sich das Wetter ja ein Beispiel an der guten Stimmung in Geislingen.