Den Teilnehmern der Bisinger Ferienspiele wurde auch am dritten Tag mit Sport, Spiel und Spaß nicht langweilig. Am Donnerstag findet außerdem ein Ausflug zur Burg statt.

Während in Bisingens Gemeinde aufgrund der Ferienzeit noch relativ wenig los ist, haben die über 150 Kinder bei den Ferienspielen mächtigen Spaß beim gemeinsamen Basteln, Spielen und dem breitgefächerten Angebot des Kinder- und Jugendbüros.

Prinzessinnen machen einen Ausflug zur Burg Hohenzollern

So mixten die Prinzessinnen am Mittwoch schmackhafte Cocktails und dürfen am Donnerstag der Zollerburg einen Besuch abstatten.

Andere führten eine interessante Schnitzeljagd durch, auf grünem Rasen im Schulsportstadion kämpften die Nachwuchskicker um das runde Leder, die Teenies vergnügten sich im Freibad Engstlatt und der Erneuerung der Grillstelle nahmen sich die Hilfsteamer an.

Spiele, Kreativität und Kunst dürfen bei den Ferienspielen nicht fehlen

Außerdem wurde in den Räumlichkeiten der Schule vieles mit großer Kreativität, Geduld und Kunstsinn gebastelt, gemalt und gewerkelt, aber auch verschiedene Spiele wurden dort gespielt.