Ferienspiele in Bisingen

7 Mini-Maus und Mickey-Maus haben den Bürgermeister in ihrer Mitte. Foto: Wahl

Für 130 Kinder der Klassen eins bis sechs haben die Ferienspiele in Bisingen begonnen. Mit dabei die Teenys, aufgeteilt in sechs Gruppen. Das Motto "Bisney+". 30 Teamer sind ebenfalls am Start.















Bisingen - Am Montag haben die Ferienspiele begonnen, sie haben Tradition in der Zollergemeinde. Täglich von 8 bis 16 Uhr bis Donnerstag, 8. September, wird in den Klassenzimmern und auf dem Schulgelände etwas geboten: Es wird gebastelt und gespielt, und ein Ausflug nach Tieringen zum Bogenschießen ist für die Teenys geplant. Außerdem kommt die hiesige Feuerwehr zu Besuch.

"So einen Empfag gab’s noch nie"

Zum Auftakt am Montagvormittag zogen alle Kinder unüberhörbar durch den Flecken auf den Rathausvorplatz, wo sie von Bürgermeister Roman Waizenegger begrüßt wurden. "So einen Empfang gab’s noch nie vor dem Rathaus", sagte der beeindruckte Bürgermeister. Er wünschte allen spannende und spaßige Tage. Zudem bedankte er sich beim Betreuerteam für deren Einsatz. Ebenso bei seinen Mitarbeitern Matthias Gsell und Marcel Gutekunst für die Organisation beim Empfang.

Wilde Kerle und Peter Pan

In der Aufmachung als Mini- und Micky-Maus wurden daraufhin von Vanessa Geilinger und Jaqueline Piller eine um die andere Gruppe vorgestellt – mit Schlachtruf, versteht sich. Dies waren die "Teenys mit Robin Hood", "Fluch der Karibik", "Lilo und Stitch", "Nemo und Dory", "Peter Pan – Reise ins Nimmerland" und "Die wilden Kerle".

Jeder Junge und jedes Mädchen bekam einen Ferienspiel-Pass ausgehändigt. Außerdem gab es von der Gemeinde als Geschenk "4 gewinnt" sowie Getränke und Süßigkeiten.

Mit Getöse und Gehupe

Mit großem Getöse und Gehupe gibg’s wieder zum Schulhof zurück. Die Autofahrer mussten Geduld aufbringen.

Seit vielen Jahren schon lädt die Gemeinde Jahr für Jahr zu dem Spektakel ein. Vor etwa 40 Jahren war es eine Bürgeraktion aus Erwachsenen und Jugendlichen, die sich zur Ferienspielgruppe zusammenfand und damals den Startschuss für die Bisinger Ferienspiele gab.