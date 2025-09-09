Ferienspiele in Albstadt: Kapelle, Kübele und kichernde Kinder

In Albstadt-Lautlingen haben einige Vereine eine abwechslungsreiche Ferien-Woche für die Kinder des Dorfes organisiert. Zum Abschluss gab es gar eine Olympiade.
Eine Woche voller spannender Erlebnisse und kreativer Aktionen liegt hinter den Teilnehmern der Lautlinger Ferienwoche. Organisiert hatten das Ferienspektakel die Musikkapelle Lautlingen, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Kirchensinger, der Albverein Laufen-Lautlingen und die Narrenzunft Kübele-Hannes. Sie bote ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche.