Ferienspiele in Albstadt: Kapelle, Kübele und kichernde Kinder

In Albstadt-Lautlingen haben einige Vereine eine abwechslungsreiche Ferien-Woche für die Kinder des Dorfes organisiert. Zum Abschluss gab es gar eine Olympiade.

Eine Woche voller spannender Erlebnisse und kreativer Aktionen liegt hinter den Teilnehmern der Lautlinger Ferienwoche. Organisiert hatten das Ferienspektakel die Musikkapelle Lautlingen, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, die Kirchensinger, der Albverein Laufen-Lautlingen und die Narrenzunft Kübele-Hannes. Sie bote ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche.

Zum Auftakt gleich Musik-Aufführung Den Auftakt bildete die Musikkapelle Lautlingen die zeigte, wie man einfache Instrumente selbst bauen kann. Mit Trommeln und Flöten wurden im Anschluss kleine Aufführungen gestaltet – der Spaß am gemeinsamen Musizieren stand klar im Vordergrund. Dann gaben Feuerwehr und DRK Einblicke in ihre wichtige Arbeit. Ausrüstung wurde erklärt, Fahrzeuge erkundet und bei kleinen Übungen konnten die Kinder selbst ausprobieren, wie man in Notsituationen helfen kann.

Am dritten Tag stand die Kultur im Mittelpunkt: Bei einer Führung durch die Lautlinger Kirche erfuhren die Kinder Wissenswertes über die Orgel, die Heiligen und die Bedeutung der Kirchenmusik. Es war ein spannender Blick in die Geschichte des Ortes. Natur pur hieß es beim Besuch der Imkerei von Tobi und Marion Schulz. Die Ferien-Kinder erhielten interessante Informationen über die Bienen und die Honigproduktion, bevor sie selbst kreativ wurden und bunte Schlüsselanhänger bastelten.

Die Kübele-Olympiade war der Höhepunkt

Den Abschluss gestaltete die Narrenzunft Kübele-Hannes mit ihrer „Kübele-Olympiade“. Bei lustigen Wettbewerben konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen, bevor bei einer Siegerehrung alle als Gewinner gefeiert wurden. Zum krönenden Finale trafen sich alle Beteiligten beim gemeinsamen Grillen. Hier wurde die erlebnisreiche Woche bei leckerem Essen und guter Stimmung abgerundet. Die Ortsverwaltung Lautlingen und die Narrenzunft Kübele-Hannes bedankten sich bei allen Vereinen, Helfern und Organisatoren, die diese Ferienwoche ermöglicht hatten.