Ferienspiele im Schlichemtal: Italien, Spanien und Co. – Kinder entdecken Europa

Das Orgateam der Ferienspiele im Schlichemtal hat sich ordentlich ins Zeug gelegt und den Kindern eine ereignisreiche Woche geschenkt. Die Teilnehmer „reisten“ quer durch Europa.
Die 40. Ferienspiele des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal starteten in diesem Jahr mit einer Rekordteilnahme: 138 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren und rund 48 engagierte Teamerinnen und Teamer begleiteten in der ersten Sommerferienwoche laut Mitteilung das Motto „Wir brauchen Urlaub“ – eine symbolische Reise quer durch Europa.