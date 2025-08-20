Ferienspiele im Schlichemtal: Italien, Spanien und Co. – Kinder entdecken Europa

Das Orgateam der Ferienspiele im Schlichemtal hat sich ordentlich ins Zeug gelegt und den Kindern eine ereignisreiche Woche geschenkt. Die Teilnehmer „reisten“ quer durch Europa.

Die 40. Ferienspiele des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Schlichemtal starteten in diesem Jahr mit einer Rekordteilnahme: 138 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren und rund 48 engagierte Teamerinnen und Teamer begleiteten in der ersten Sommerferienwoche laut Mitteilung das Motto „Wir brauchen Urlaub“ – eine symbolische Reise quer durch Europa.

Zur Eröffnung versammelten sich alle Teilnehmenden in der Stauseehalle Schömberg. Unter der Leitung von Vanessa Uttenweiler präsentierte das Betreuerteam einen Sketch, in dem die Protagonisten sich nicht entscheiden können, in welches Land sie fliegen sollen, und schließlich beschließen, einfach alle Länder zu bereisen. Jeder Teilnehmer erhielt einen persönlichen Reisepass, in den täglich Stempel und Aufkleber für die bereisten Stationen geklebt wurden.

Erster Tag Italien

Am ersten Tag ging es nach Italien. An mehreren Spiel- und Bastelstationen konnten sie Papierflieger basteln und werfen, zu Italo-Pop tanzen und Flaggen bemalen. Zum Mittagessen gab es klassischerweise Spaghetti, und zum Dessert holten sich alle ein Eis vom Eismann in der Stauseehalle.

Am Nachmittag standen kreative Workshops auf dem Programm: Die Kinder entwickelten gemeinsam den Text für den Ferienspiel-Song, bastelten venezianische Masken und spielten „Mensch ärgere dich nicht“ mit italienischen Städtenamen. Einige halfen außerdem beim Bau von Holzmarktständen mit, die am Abschlusstag zur Dekoration der Party dienten.

Am Samstag wurde Dänemark besucht

Der zweite Ländertag begann mit Österreich: In der Stauseehalle wurde Walzer getanzt, anschließend fand eine entspannte Waldwanderung statt. Nachmittags ging es weiter nach Portugal, wo die Teilnehmenden Fliesen bemalten, an einem Fußballturnier teilnahmen und Pastéis de Nata backten.

Am Samstag wurde Dänemark besucht. Beim Vereinstag präsentierten verschiedene Schömberger Vereine ein buntes Mitmachprogramm. Am Sonntag ging es für die Kinder nach England – genauer gesagt auf die Waldbühne Sigmaringendorf, wo sie sich das Stück „Robin Hood“ ansahen. Am Montag und Dienstag standen Griechenland und Frankreich mit weiteren Workshops auf dem Programm, bevor es zum krönenden Abschluss nach Deutschland ging: Ein Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill sorgte für Nervenkitzel und ausgelassene Stimmung.

Am letzten Tag endete die Europareise in Spanien. Bei der großen Abschlussfeier mit Marktständen, Musik und Tanz ließen alle Beteiligten die Erlebnisse der Woche Revue passieren und feierten gemeinsam unter spanischem Flair.

48 ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer halfen mit

Hinter diesem Ferienabenteuer steht ein starkes Team: 48 ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer aus dem ganzen Oberen Schlichemtal – viele von ihnen waren selbst einmal Ferienspiel-Kinder. „Sie haben eine Woche ihrer Freizeit geschenkt, um den Kindern eine unvergessliche Zeit zu ermöglichen. Mit Kreativität, Herzblut und unermüdlichem Einsatz haben sie Europa in die Heimat geholt und gelebte Gemeinschaft vorgelebt. Ohne sie wäre diese ‚Reise‘ nur eine Idee geblieben“, heißt es.

„Der Dank der Kinder, Eltern und Gemeinden gilt Euch – Ihr seid die wahren Heldinnen und Helden dieser Woche und der 40-jährigen Tradition!“