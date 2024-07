1 Die ganze Woche über wurde das Parthenon auf der Akropolis nachgebaut, das gerne als Klettergerüst genutzt wird. Foto: Marschal

In Geislingen sind am Mittwoch die Ferienspiele zu Ende gegangen. Das Programm lehnte sich an die olympischen Spiele an. Beim Abschlussspiel maßen sich die 120 Kinder in verschiedenen Disziplinen.









Link kopiert



Während in Paris Athleten aus aller Welt in verschiedenen Disziplinen um Medaillen kämpfen, taten das in Geislingen die Ferienspielkinder ebenso.