1 Kerstin Reinhardt koordiniert das Ferienprogramm. Foto: Stadler

Beim gemeinsamen Ferienprogramm der Gemeinden Altensteig, Ebhausen, Egenhausen und Simmersfeld gibt es Neuerungen. Das Programm lässt sich online einsehen, ein gedrucktes Programmheft wird nicht aufgelegt.















Link kopiert

Altensteig/Ebhausen/Egenhausen/Simmersfeld - Beim gemeinsamen Sommerferienprogramm der Gemeinden Altensteig, Ebhausen, Egenhausen und Simmersfeld gibt es Neuerungen. Das komplette Programm lässt sich über die Homepage www.doitweb.de/sommerprogramm einsehen, ein gedrucktes Programmheft wird nicht aufgelegt.

Auch in diesem Jahr dürfen sich Kinder aus Altensteig, Ebhausen, Egenhausen und Simmersfeld auf ein tolles Ferienprogramm freuen. Kerstin Reinhardt vom Jugendhaus Altensteig, bei der die Fäden für die beteiligten Kommunen zusammenlaufen, geht von insgesamt von rund 60 Angeboten in den Sommerferien aus. Das bunte Programm beinhaltet Klassiker wie Modellflug, Backen in den Backhäusern Spielberg und Walddorf oder Kreatives mit der Jugendkunstschule. Neu ist in diesem Jahr eine Kreativwoche in der Realschule vom 29. August bis zum 2. September mit mehreren Tagesangeboten oder dem kompletten Wochenangebot. Im Bildende-Kunst-Raum wird getöpfert oder die besondere Form der Schönschrift, das Handlettering, vermittelt.

Änderungen gibt es im Bereich der Anmeldung zu den einzelnen Angeboten. Zunächst erhalten alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die bereits im vergangenen Jahr mindestens ein Kind für das Ferienprogramm angemeldet hatten, in den nächsten Tagen eine Mail vom Team des Kinderferienprogramms. Darin finden sie alle Informationen zum neuen Anmeldeverfahren und die dafür benötigten Zugangsdaten, separat für jedes Kind einen Benutzernamen und einen Zugangscode. Unter https://www.doitweb2.de/kundenzugang/ können sich Eltern mit diesen Daten selbst einloggen und alle Angebote des Kinderferienprogramms einsehen.

Informationen über freie Plätze

Vorteile des neuen Systems sind, dass kindbezogene Daten, die bereits vorhanden sind, nicht bei jedem Anmeldevorgang erneut eingegeben werden müssen. Jeder sieht – und das ist auch neu - bei welchem Angebot noch Plätze frei sind und kann sich dafür anmelden. Zudem liefert der Account eine Übersicht, zu welchen Angeboten die Kinder angemeldet sind. Eine Bestätigungsmail entfällt, da mit der Anmeldung auf einen freien Platz die Teilnahme bereits feststeht. Zudem ist über den Account auch, falls erforderlich, eine fristgerechte Abmeldung möglich.

Flyer fasst das Wichtigste zusammen

Dieser "Warenkorb" lasse sich mit dem Onlinehandel vergleichen, so Kerstin Reinhardt. Bezahlt wird, bei kostenpflichtigen Ferienprogramm-Angeboten, nach wie vor beim Veranstalter. Alles Wichtige steht in einem Flyer, der in den Schulen und Kindergärten verteilt wird. Er liegt darüber hinaus in den Rathäusern der beteiligten Kommunen aus.

Kinder, die im vergangenen Jahr nicht am Ferienprogramm teilgenommen haben, können sich über ihre Mamas oder Papas auf der Homepage www.doitweb.de/sommerprogramm nach dem Anklicken eines Angebotes und Weiterleitung zur Seite Anmeldung/Registrierung dort registrieren. Bereits Registrierte gelangen über den Kundenzugang zum Login. Für den Versand der E-Mails ab dem 11. Juli an die Eltern weist Kerstin Reinhardt, Leiterin des Jugendhauses und Koordinatorin des Sommerferienprogramms darauf hin, im Spam-Ordner zu prüfen, ob die Mail eventuell dort gelandet sein könnte. Die in der Mail angegebenen Zugangsdaten gelten dauerhaft, also auch in den Folgejahren. Eine Anmeldung, wie in der Vergangenheit, mit Anmeldeformularen auf Papier, gibt es nicht mehr. Bei Problemen mit der Anmeldung hilft Kerstin Reinhardt unter der Rufnummer 07453/95 18 21 telefonisch weiter.

Anmeldungen sind ab Montag, 18. Juli, 8 Uhr, online möglich.