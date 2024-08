Ein wenig sorgenvoll und unsicher betrachtet die elfjährige Sofia nach dem theoretischen Teil und der ersten Übung zum Umgang mit Halfter und Führstrick die Einteilung der Lamas an die teilnehmenden Jugendlichen: So groß hat sie sich diese Tiere nicht vorgestellt!

Kein Problem: Die neun Lamas auf dem Gnadenhof in Hochdorf sind keine dressierten Zirkustiere. Sie haben alle eine eigene Tierschutz-Vorgeschichte und unterschiedliche Charaktere.

Für jeden wird ein passendes Lama gefunden. Für Sofia wird die Stute „Olivia“, ein ruhiges, geübtes Tier, ausgesucht und die erste Runde von einer erfahrenen Helferin begleitet.

Die Tiere nehmen auch motivierende Worte wahr. Foto: Münchau

Klaus Kohm läuft eine Vorführrunde mit „Mirona“, der schwierigsten Lama-Stute, gefolgt von den Jugendlichen zum Kennenlernen der Reihenfolge der Aufgaben. Labyrinth, Slalom, Torbogen, Raschelplane … ganz schön kompliziert! Ziel ist es, den Hindernisparcours am Ende selbstbewusst und sicher ohne fremde Hilfe gemeinsam mit dem Tier zu durchlaufen. Das erfordert von beiden hohe Konzentration und Einfühlungsvermögen der Zweibeiner.

Hochsensible Tiere

Lamas sind hochsensibel. Mit feinem Gespür quittieren sie Unachtsamkeit, unklare Führung oder Körpersprache der Person am anderen Ende des Führstrickes sofort, schauen und laufen in eine andere Richtung, naschen unkonzentriert am Gras oder steuern die Schüssel mit den Belohnungs-Leckerli an. Jetzt nur nicht verzweifeln oder aufgeben. Nun ist Konsequenz und Durchsetzungsvermögen gefordert, aber auch Hinwendung zum Tier und lobende, motivierende Worte, die das Tier am Tonfall als Aufmunterung wahrnimmt und nun freudig mitmacht.

Mit zunehmender Sicherheit kommen die Entspannung und der Einklang mit dem Vierbeiner, der nun locker mitspaziert. Inzwischen klappt es auch mit einem getauschten, schwierigeren Lama. Kein Wunder, dass ab der dritten Runde ein Strahlen auf den Gesichtern der Jugendlichen leuchtet und nach einer kleinen schriftlichen Prüfung stolz die Urkunde mit dem Foto vom Lieblings-Lama entgegengenommen wird.

Zusätzlicher Termin

Der Lama-Führerschein ist seit einigen Jahren ein sehr beliebtes Ferienprogramm der Arche Hochdorf und war auch in diesem Jahr schnell ausgebucht. Deshalb ist ein zusätzlicher Termin am 22. August von 10 bis 12.30 eingerichtet worden. Freie Plätze gibt es auch für die weiteren Angebote. Näheres erfährt man bei Meldung auf dem Anrufbeantworter der Telefonnummer 07459-9332936, es werde zurückgerufen.

Weitere Termine und Angebote beim Sommerferienprogramm der Arche Hochdorf

Keine Angst vor kleinen und großen Tieren:

26.8. ab 8 Jahren, 10:30 bis 12:30 Uhr, max. 20 Pers., zehn Euro

Nadel-Filzen mit Wolle:

30.8., 6.9. ab 7 Jahren, 15 – 17:30 Uhr max. 8 Pers., zehn Euro

Igelschutz für Groß und Klein:

2.9. ab 8 Jahren, 15 – 17 Uhr max. 15 Pers., zehn Euro

Erwachsene dürfen gerne mit teilnehmen. Kinder unter acht Jahren müssen in Begleitung einer erwachsenen Person sein.

Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 07459/9332936, Nachricht auf dem AB hinterlassen, das Team verspricht einen Rückruf.