Ferienspaß in Ebingen: WetWetWet im Waldheim: So lustig geht es bei der Wasserschlacht zu

Die Popgruppe „WetWetWet“ – zu Deutsch: nass, nass, nass – kennen nur noch wenige. Sie sollten einfach ins Ebinger Waldheim kommen. Dort lernt man, was nass bedeutet.
„Ab einem bestimmten Punkt kann man nicht mehr nasser werden“ hat Andie MacDowell im Film „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ zu Hugh Grant gesagt – und ist am Mittwoch einmal mehr bestätigt worden: Wenn die Wasserschlacht im Waldheim Ebingen begonnen hat, dann dauert es meist keine Minute, bis alle durch und durch nass sind – allen voran Waldheim-Leiterin Anja Fritschi.