Ferienspaß in Burladingen: Ein Erfolgsmodell der Stettener Gemeinde

Zum zweiten Mal finden im Burladinger Ortsteil Stetten in diesem Jahr Ferienspiele statt. Sie sind am Freitag, 1. August, also dem ersten Ferientag, bereits gestartet und werden bis zum Freitag, 22. August, andauern. Der Abschluss wird am Freitag, 22. August, beim Sportheim auf dem Heilenberg sein. Dazu sind dann nicht nur die Kinder, sondern alle Bürger eingeladen.

Ferienspiele für die Kids - Fest für die Bürger

Damit sind die Ferienspiele in Burladingen-Stetten auch ganz bewusst wieder zeitversetzt zu denen, die vom Haus Nazareth in Burladingen und einigen anderen Ortsteilen in den letzten zwei Ferienwochen im September angeboten werden. Die Stettener Ferienspiele richten sich an die Kinder, die auf der Oberen Alb in Stetten zur Schule und in die Kindergärten gehen.

Unsere Redaktion sprach mit der Ortsvorsteherin Sandra Schäfer und der Jugendreferentin Ottilie Bitschnau von der katholischen Kirchengemeinde über das Programm, den großen Erfolg, die Sponsoren und auch darüber, was in diesem Jahr anders ist.

In diesem Jahr nehmen sogar noch zehn Kinder mehr teil

Ein Programmheft, so wie im Jahr 2024, das sagt Sandra Schäfer, habe man sich in diesem Jahr gespart. Aber Dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Zollernalb gibt es für jedes teilnehmende Kind auch in diesem wieder Jahr ein T-Shirt in knalliger Farbe. Das schafft Wir-Gefühl – an dem es allerdings im Ort auch bei den Großen wahrlich nicht mangelt.

Drei Favoriten aufgezählt

Diesmal gab es das Anmeldeformular online – und auf Nachfrage auch bei Ottilie Bitschnau und Sandra Schäfer. Der Anmeldeschluss war Ende März, und wegen vieler Privatleute und auch einigen Vereinen, so sagt Ottilie Bitschnau, konnte den Kindern wieder einiges an Programmpunkten geboten werden. „All denen, die sich in ihrer Freizeit und in ihrem eigenen Urlaub da so engagieren muss man danken“, sagt Sandra Schäfer, denn mit ihrem Engagement steht und fällt so ein großes Vorhaben.

Veranstalter des Ferienprogrammes ist wieder die Kirchengemeinde, allen voran das Gemeindeteam von Stetten. Das bietet die Möglichkeit, die Sache auch juristisch und versicherungstechnisch auf solide Beine zu stellen.

Bäriger Programmpunkt: Für eine Gruppe geht es in den Geopark. Foto: Gemeindeteam

In diesem Jahr nehmen sogar zehn Kinder mehr teil als im vergangenen – und alle konnten schon bei der Anmeldung ihre drei favorisierten Kurse oder Veranstaltungen ankreuzen – damit ist wieder garantiert, dass auch jeder das machen kann und darf, was ihm am meisten Spaß macht.