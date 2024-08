Halbzeit beim Kinderferienprogramm in Tuningen: Am Samstag wird der Tennischampion ermittelt.

Die Verantwortlichen für das Tuninger Kinderferienprogramm haben sich angestrengt, ein umfassendes und abwechslungsreiches Leistungsangebot auf die Beine zu stellen. Jetzt ist Halbzeit und die bisherigen Punkte wurden gut besucht.

Bereits zum Ferienbeginn startete der Jugendtreff Hasen mit einem „Klettern am Fels“, und auch bei der Beobachtungstour durch den Tuninger Wald durften die Kinder Natur pur erleben und lernten dabei viel Neues über den Wald und der Waldtiere.

Lesen Sie auch

Wer kriegt den Pokal?

Beim Bolzplatz-Cup des Sportvereins ging es hoch her, dort kämpften die Kinder auf dem neu hergerichteten Platz um den Ferienpokal. Ida Felde „trainierte“ mit den Zumba-Kids, aber auch Fitness stand auf ihren Programmpunkten im Fokus. Beim Makrameekursus der Gemeinde Gottes konnten die Kinder nach zwei Stunden ihr eigenes kleines Kunstwerk mit nach Hause nehmen.

Schlusspunkt der ersten Hälfte des Sommerprogramms war am Samstag die interaktive Schnitzeljagd des Musikvereins, bei der man am Nachmittag die verschiedenen Gruppen immer wieder im Ort antraf, wo sie an den Stationen ihre Aufgaben zu lösen hatten.

Geschichten zum Hören

Jetzt stehen noch weitere acht Veranstaltungen auf dem Plan, so wird am nächsten Samstag der Tenniskinderchampion ermittelt wobei der Spaßfaktor auch dort eine große Rolle spielen wird.

Bei Frederike Glökler und Miriam Braun sind die Kinder zu einem christlichen Detektivnachmittag eingeladen und werden geheime Fälle knacken. Katrin von der Turngemeinde lädt die Kinder zum Geschichten hören ein, und hier können sie dabei den Zauber der Blumen spüren. Hoch im Kurs steht traditionsgemäß das Reiten auf dem Thurihof, wo die Kinder Einblick in das Hofleben und die Pflege der Tiere bekommen aber auch die ersten Erlebnisse hoch zu Ross erleben dürfen.

Abschluss bei der Feuerwehr

Den Abschluss des Kinderferienprogramms gibt es am 7. September bei der Feuerwehr, hier können die Kinder in die Welt der Technik und des Wassers eintauchen und bei einer spielerischen Löschübung ihr Geschick unter Beweis stellen, ehe dann zum Abschluss des Nachmittages eine Blaulichtfahrt durch Tuningen das Ende der Programmserie besiegelt.