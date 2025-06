„Spiel, Spaß und Spannung“, so tituliert Enzklösterles Bürgermeisterin Sabine Zenker das diesjährige Sommerferienprogramm Oberes Enztal.

35 Veranstalter In der Tat ist ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Angebot für Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren zusammengekommen. Die Assistentin des Bad Wildbader Stadtoberhaupts, Sheila Keller, hat mit der Organisation ihres jährlichen Lieblingsprojekts bereits im Januar angefangen und konnte 35 Veranstalter der drei Partnerkommunen Bad Wildbad, Höfen und Enzklösterle für insgesamt 68 Veranstaltungen gewinnen.

Lesen Sie auch

Klassiker dabei

Novum Ein Novum wird ein Entdeckertag im Kurpark für die Kleinsten sein. Der Verein Familienkarussell möchte damit Kinder von ein bis drei Jahren mit ihren Familien ansprechen. Ebenso neu sind Veranstaltungen wie „Husky kuscheln“, „Boule für Kids und Teens“, „Schnupperschießen mit Licht- und Luftgewehr“, „Ein Vormittag im Kinderkino“ und eine „Entdeckertour in einer Apotheke“. Aber auch Klassiker wie Besuche bei der Feuerwehr oder der beliebte Hypnosekurs sind wieder dabei.

Bemerkenswert ist der Erlebnisvormittag für die jüngsten Pferdefans im Höhenort Meistern, der von der Familie Kübler trotz des verheerenden Brandes im Mai durchgeführt wird.

Komplette Woche Zwei Möglichkeiten einer kompletten Ferienwoche bieten zum einen der Förderkreis Jugendhaus Bad Wildbad und zum anderen die evangelische Kirchengemeinde Calmbach an. Für beide Angebote muss die Anmeldung direkt beim Veranstalter getätigt werden.

Drei Tage lang können die Kids sich auf die Spuren eines Königs bei der Adventgemeinde Bad Wildbad begeben. Zahlreiche Angebote in der Natur, beispielsweise eine Wald- Olympiade des Infozentrums Kaltenbronn, Kreatives wie Basteln und Malen, Sportangebote der Vereine und vieles mehr bietet das umfangreiche Programm.

Auch die Stadt- beziehungsweise Gemeindeoberhäupter bringen sich auf die eine oder andere Weise ein.

Zenker wird sich mit Heidelbeerprinzessin Jody Bredenhagen zum Rotwildgehege in Enzklösterle aufmachen und sich zudem wie im vorigen Jahr beim Adventure Golf der jugendlichen Konkurrenz stellen.

Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger mischt sich beim Erlebnistag im Stadtwald unter die Kinder und Höfens Gemeindeoberhaupt Heiko Stieringer schaut bei verschiedenen Veranstaltungen vorbei.

1700 gedruckte Programmhefte sind bereits an die Kommunen ausgeliefert. In Höfen werden 300 Hefte bei den Familien eingeworfen, in Enzklösterle liegen 250 Exemplare an verschieden Stellen aus.

An insgesamt 1606 Kinder aus 1049 Familien der Gesamtstadt Bad Wildbad werden die Programmhefte verschickt.

Startschuss für Online-Anmeldung

Anmeldung Das komplette Programm kann auf den Homepages der drei Kommunen eingesehen werden. Der Startschuss für die Online-Anmeldung erfolgt am 21. Juni um 6 Uhr auf www.bad-wildbad.feripro.de oder, auch neu, direkt über den QR-Code auf der letzten Seite im Programmheft.

Anmelden kann man sich bis zum 20. Juli um 23 Uhr. Sheila Keller erklärt: „Man muss sich nicht sofort am ersten Tag beim Start anmelden, um einen Platz bei einer Veranstaltung zu ergattern, denn am Ende der Anmeldefrist werden die Plätze durch das System zugeteilt und die Bestätigung per Mail versendet. So hat jeder die gleiche Chance.“

Offene Restplätze können ab 24. Juli sofort gebucht werden. Im vorigen Jahr haben 233 Kinder das Ferienangebot für insgesamt 608 Veranstaltungen wahrgenommen. Die größte Gruppe dabei waren die Fünf- bis Zehnjährigen. Die erste Anmeldung erfolgte laut Sheila Keller tatsächlich am ersten Tag um 6.05 Uhr. Vielleicht kann die Teilnehmerzahl bei dem Angebot in diesem Jahr sogar getoppt werden.