Ferienprogramm Oberes Enztal: Spürnasen-Rallye, Husky-Knuddeln, Zirkus oder doch lieber Ponyreiten?

„Wir haben aus allen Richtungen Angebote, es ist für jeden etwas dabei“ – treffend beschreibt Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger das diesjährige Kinderferienprogramm Oberes Enztal.
32 Veranstalter bringen sich mit insgesamt 56 Veranstaltungen vom 30. Juli bis zum 10. September für Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren ein. Das überwiegend ehrenamtliche Engagement von Vereinen, kirchlichen Einrichtungen und Privatpersonen zeigt einmal mehr das Zusammenwirken der drei beteiligten Kommunen Bad Wildbad, Höfen und Enzklösterle.