Ferienprogramm Oberes Enztal: Spürnasen-Rallye, Husky-Knuddeln, Zirkus oder doch lieber Ponyreiten?

32 Veranstalter bringen sich mit insgesamt 56 Veranstaltungen vom 30. Juli bis zum 10. September für Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren ein. Das überwiegend ehrenamtliche Engagement von Vereinen, kirchlichen Einrichtungen und Privatpersonen zeigt einmal mehr das Zusammenwirken der drei beteiligten Kommunen Bad Wildbad, Höfen und Enzklösterle.

Kunterbunt präsentieren sich die Angebote. Sportlich geht es bei den unterschiedlichen Aktionen der ansässigen Sportvereine zur Sache. Der Natur wird nachgespürt beim Erlebnistag im Wald und beim Rombach, ebenso im Kurpark und auf dem Kaltenbronn. Erstmals ist die Dorfgemeinschaft Meistern mit außergewöhnlichen Erfahrungen in der Natur beim Waldbaden an Bord. Auch die evangelische Kita Haus Fuchs bietet zum ersten Mal eine Sommerrallye an, um die Welt zu erkunden.

Feuerwehr kennenlernen

Vielfältige künstlerische Angebote bieten allerlei Möglichkeiten, sich kreativ auszuprobieren. Wer die Arbeit der Feuerwehr kennenlernen möchte, auf den freuen sich die Abteilungen aus Sprollenhaus und Enzklösterle. Auch die evangelische Kirchengemeinde und die Adventgemeinde haben wieder spannende Geschichten zu bieten. Vorlesen, spielerisches Beschäftigen mit der englischen Sprache und das Theater „Die Bienenkönigin“ stehen ebenso zur Auswahl wie die Zirkuswoche in Aichelberg. Austoben können sich die Kids beim Nachmittag im Flößerpark in Calmbach, bei der Spürnasen-Rallye oder beim Picknick am Wasserspielplatz im Kurpark. Kuschelig wird es beim beliebten Husky-Knuddeln, bei dem man den verschmusten Hunden sehr nah kommen kann.

Kulinarisch wird es beim Brotbacken und beim gemeinsamen Kochen mit frischen Zutaten. Einmal den Traum des Reitens zu erleben, macht die Familie Kübler gemeinsam mit dem Familientreff Karussell beim Ponyreiten möglich.

Nicht ganz selbstverständlich ist das, wie Gauger erklärt, da die Küblers durch einen Brand im Mai 2025 ihren Stall und ihr Zuhause verloren hatten.

Lokalpolitik erleben

Einen Höhepunkt im Ferienprogramm bietet Stadtoberhaupt Marco Gauger selbst an. Gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Nicole Bauer hat er ein spannendes Programm für die Kids zusammengestellt. Sie lernen nicht nur den Arbeitsplatz des Bürgermeisters kennen, sie dürfen im historischen Sitzungssaal, in dem über die Geschicke der Stadt entschieden wird, selbst als „Gemeinderäte“ über das Wohl und die Finanzierungen der Bäderstadt diskutieren und so hautnah die Lokalpolitik erleben.

300 Exemplare der 2000 Programmhefte werden in Höfen verteilt, 250 Stück gehen nach Enzklösterle, die restlichen Hefte bleiben in Bad Wildbad, beispielsweise bei der Touristik-Information und den Bürgerservice Büros. An 1717 Kinder oder 1070 Familien in Bad Wildbad, den Teilorten und Calmbach werden zudem Programmhefte verschickt. Auf den Internetseiten von Bad Wildbad, Höfen und Enzklösterle kann das Programm über ein Banner mit Verlinkung eingesehen werden. Anmelden kann man sich vom 27. Juni, 6 Uhr, bis 19. Juli, 23 Uhr. Danach erfolgt laut Organisatorin Sheila Keller durch das Computersystem eine automatische Platzvergabe. Eventuelle Restplätze können ab 26. Juli sofort gebucht werden.

Im Februar begonnen

Mit viel Geduld und Disziplin hat Sheila Keller das Ferienprogramm zusammengestellt, womit sie bereits im Februar begonnen hat. Höfens Bürgermeister Heiko Stieringer freut sich über die tollen Angebote, die es den Vereinen ermöglichen, sich in ihrem Ehrenamt zu präsentieren. Bereits vor Beginn der Sommerferien veranstaltet der Kindergarten in Höfen am 26. Juli einen Familientag, zu dem das Gemeindeoberhaupt einlädt.