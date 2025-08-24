Ferienprogramm in Waldmössingen: So viel Spaß macht der Abenteuer-Bauspielplatz – die Bilder

Für Kinder in Schramberg ist es ein Sommer unbegrenzter Abenteuer: Nach „Mini-Schramberg“ läuft mit dem Abenteuerbauspielplatz das nächste Spielprojekt des Juks. Wir waren vor Ort.
„Seid Ihr alle bereit für den Tag?“, fragt Juks-Mitarbeiterin Julia Fichter und weiß natürlich schon, was folgen wird. „Jaaaa“, schreien die Kinder, die pünktlich um 9 Uhr einen Kreis auf dem Kleinspielfeld in Waldmössingen gebildet haben und dort mit Fichter zur Musik aus den Lautsprechern tanzen, klatschen und singen.