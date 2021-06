1 Viele Abenteuer erleben die Kinder jedes Jahr beim Sulzer Sommerspaß (hier bei der Naturerlebniswoche in Bergfelden 2019). Diesmal wartet erneut ein abwechslungsreiches Programm auf die jungen Sulzer. (Archiv) Foto: Steinmetz

Pinguin Kuno präsentierte dieser Tage die neue Sulzer Sommerspaß-Broschüre 2021. Mit 45 Veranstaltungen vom 24. Juli bis zum 10. September bietet das Kinder- und Jugendbüro erneut ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm.

Sulz - Die Corona-Pandemie hat nach wie vor Auswirkungen auf das öffentliche Leben – doch das Kinder- und Jugendbüro mit seiner Leiterin Gertrud Teller hat sich nicht beirren lassen und bereits ihren zweiten Sulzer Sommerspaß unter Corona-Bedingungen ausgearbeitet. Es ist gerade jetzt besonders wichtig, dass die Kinder, die in den vergangenen Monaten auf vieles verzichten mussten, nun wieder Spaß miteinander haben, Spannendes erleben und entdecken.

Wieder einmal bringen sich zahlreiche Vereine, Institutionen und Privatpersonen mit ihren Angeboten ein. Allerdings: Die Corona-Lage lässt aktuell keine sichere Planung zu, sodass einzelne Programmpunkte eventuell den gültigen Verordnungen angepasst werden müssen.

Auftaktveranstaltung am 30. Juli

Die Auftaktveranstaltung ist am 30. Juli mit der neu gegründeten Naturerlebnisgruppe (NEG) und Bürgermeister Gerd Hieber: An diesem Nachmittag wird das Fischmobil des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg in Sulz einen Halt machen. Mit Sieben, Gläsern und Pinseln entdecken die Teilnehmer alles, was im Neckar so lebt. Und auch die kleinsten Lebewesen werden mit Hilfe von Mikroskopen sichtbar gemacht.

Bereits ab 24. Juli können Familien eine abenteuerliche Audio-Märchenwanderung um die Ruine Albeck unternehmen und den Märchen lauschen, die von Sigrid Maute erzählt werden.

Wieder einmal geht es in diesem Jahr für die Kinder mit den Jägern in den Wald, und auch das beliebte Kinomobil im Backsteinbau darf nicht fehlen. Filme werden für verschiedene Altersgruppen angeboten.

Ein Selbstvertrauenstraining steht am 30. Juli auf dem Programm, am 31. Juli wird zum Kurzkurs Schreibwerkstatt eingeladen. Vom 2. bis 6. August dreht sich alles um den 3-D-Druck. Zwei Termine gibt es beim Programmpunkt "Ferienspaß im Sommer – Ponys pflegen, füttern und reiten".

Bewegung kommt nicht zu kurz

Wer Theaterluft schnuppern, Schmuckstücke anfertigen oder farbige Sandbilder gestalten möchte, wird ebenfalls im Programm fündig. Spiel und Spaß heißt es am 3. August beim "Stockenberger Überraschungsprogramm", und im Workshop der Jugendkunstschule am 4. oder am 5. August lernen die Teilnehmer, unterschiedliche Techniken und Materialien zu kombinieren.

Kreativ sein können die Kinder auch bei der Naturwerkstatt, bei der Riesen-Seifenblasenwerkstatt, beim Batikworkshop oder beim Filzen von Sorgenfressern.

Auch die Bewegung kommt nicht zu kurz – ob bei Inline Skating, bei den Geländespielen, bei einem Tanzworkshop oder einem Nachmittag beim TV Sulz. Viel zu entdecken gibt es bei der Jugendfeuerwehr oder während eines nächtlichen Rundgangs durchs Wasserschloss Glatt.

Und auch in diesem Jahr kommt der Wanderzirkus Sulzarello nach Mühlheim und Renfrizhausen – ein besonderer Höhepunkt zum Abschluss.

Anmeldungen können online vorgenommen werden und sind bis einschließlich Freitag, 16. Juli, möglich.