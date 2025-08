Einen gelungenen Einstand ins Schwenninger Sommerferienprogramm gab es am Montag im Spektrum mit dem Spielegarten im Jugendhauspark.

Sogar das Wetter spielte zum Auftakt mit, und Olaf Jungmann begeisterte das Publikum in seiner Paraderolle als Jaques Mehlsack. Unter anderem „kochte“ Jaques Mehlsack mit den Jungen und Mädchen ein bekanntes Märchen.

Die Kinder suchten sich die bekannte Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen aus. Alles, was es dazu brauchte, hatte Olaf Jungmann in einem großen Koffer dabei, sogar die Hüte und Kopfbedeckungen für die Zwerge.

Es sei wichtig, das Publikum in die Handlungen mit einzubeziehen, weiß Jungmann, der gerne ins Schwenninger Spektrum kommt und seine Kunstfigur Jaques Mehlsack im Jahr 2011 geschaffen hat.

Hüpfburg zählt zu Rennern

Gerade in Zeiten, in denen viele Familien verstärkt auf den Euro schauen müssen und aus finanziellen Gründen nicht in den Urlaub fahren können, schafft das Schwenninger Jugendhaus mit seinen Aktionen eine kostengünstige Alternative, um für Kinder und Jugendliche ein Programm bieten zu können, besonders für die Klientel im Sozialraum Schwenninger Innenstadt. Dass heißt, dass die Aktionen im Spielegarten auf die Kinder ausgerichtet sind. Zu den Rennern zählen die Hüpfburg ebenso wie Kinderschminken oder gar Dosen werfen. Drei Mal in der Woche, montags, mittwochs und freitags, öffnet der Spielegarten von 14 bis 16.30 Uhr. Ansonsten ist man am Dienstag und Donnerstag auf Ausflugsfahrten unterwegs.

Auch in diesem Sommer setzt Jugendhausleiter Volker Nowak mit seinem Team auf Altbewährtes. „Wir sind froh, dass wir mit der Sozialpädagogin Alisa Rehkuh und der Streetworkerin Joy Flohr Verstärkung bekommen haben“, betont Nowak.

Zum ersten Mal gibt es ein Ü-14-Jugendferien-Café

Neu ist, dass es in diesem Jahr ein Ü-14-Jugendferien-Café ab 17 Uhr gibt. „Das Besondere daran ist, dass einzelne Programmpunkte mit den Jugendlichen gemeinsam geplant werden“, erklärt Volker Nowak.

Ab dem 18. August geht es mit dem verlässlichen Ferienprogramm weiter. Für dieses Angebot mussten die Eltern den Nachwuchs anmelden. So steht direkt zum Beginn ein Tag bei der Schwenninger Feuerwehr auf dem Plan oder gar ein Besuch auf dem Erlebnis-Bauernhof Waldmössingen. Ebenso geht es auf die Sommerrodelbahn nach Gutach, und bei einem Waldtag kann man gemeinsam mit einer Waldpädagogin den Wald entdecken.

Kulturküche im September

Nach den Sommerferien geht es im Schwenninger Spektrum am Dienstag, 23. September, mit einer Kulturküche im Rahmen der Interkulturellen Woche weiter. „Hier wird das die syrische Küche vorgestellt“, verrät Volker Nowak.

Am Samstag, 18. Oktober, steht eine Metal-Night auf dem Programm, Von Montag, 27. Oktober, bis Freitag, 31. Oktober, lockt dann das Herbstferienprogramm.

Der Samstag, 8. November, steht ganz im Zeichen einer K-Pop-Party, und am Mittwoch, 10. Dezember, heißt es im Schwenninger Jugendhaus „Weihnachten im Hof“.