Ferienprogramm in Schopfheim: Große Wasserhelden an der Kleinen Wiese

Gemeinsam mit dem Naturschutzbund Lörrach erforschen Kinder beim Schopfheimer Ferienprogramm verborgene Wasserwelten in der „Kleinen Wiese“.
Speedy hat’s erwischt: Sanft landet der kleine braune Flohkrebs in einer Wasserschüssel, in der er nun emsig seine Kreise zieht. Gespannt beugen die zehn Jungen und Mädchen ihre Köpfe über die anderen Wassertierchen, die sie aus der Kleinen Wiese gefischt haben: nervöse, nadeldünne Babyfische, winzige Strudelwürmer, Libellen- und allerlei Fliegenlarven sowie kleine Flusskrebse.