„Kinder und Jugendliche aufgepasst!“, weckt die Stadt das Interesse der jungen Rottweiler.

Denn dank sehr engagierter Rottweiler Bürgern, Vereinen und Institutionen wird wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren mit vielen Sport-, Museums-, Musik-, Tanz-, Natur- und Kreativangeboten und der Kinderspielstadt „Flottweil“ geboten.

Lesen Sie auch

Kunstblut und Polizeiarbeit

Mit dem Sommerferienbeginn am Donnerstag, 31. Juli startet der KiJu-Sommer gleich mit den ersten Ferienveranstaltungen. Dabei gibt es viel Neues zu erkunden und auszuprobieren.

Interessierte können sich beispielsweise zwischen Blaulicht und (Kunst-)Blut, Musik mit Alltagsgegenständen, Zumba und Faces-Gesichter-Malen entscheiden. Aber auch Beachvolleyball oder Schach spielen, einen Schwedenstuhl bauen, am JuJutsu-Schnupperkurs teilnehmen sowie Spaß, Action und Polizeiarbeit sind möglich.

Fünf Tage „Flottweil“

Weitere Themenbereiche sind Sportkegeln, Schönheit und Schmuck im antiken Rottweil, Jugend trainiert für Rottweil sowie ein Familienausflug nach Tripsdrill.

Von Montag, 4. August, bis Freitag, 8. August, öffnen sich die Tore der Kinderspielstadt „Flottweil“ an der Stadt- und Stallhalle. Eine Woche lang können dabei Sechs- bis Zwölfjährige mit viel Kreativität und Spaß in die spannende Welt des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Miteinander eintauchen.

Jugendzeltlager am Kaiserstuhl

Am Sonntag, 17. August, findet der Kinderflohmarkt am Wasserturm beim Ferienzauber statt. Die Reservierung einer begrenzten Anzahl an Tischen ist ab Montag, 30. Juni telefonisch unter 0741/494 352 und per Mail an Kiju@Rottweil.de möglich.

Der TSV Göllsdorf lädt Acht- bis 16-Jährige vom Samstag, 23. August, bis Samstag, 30. August, zum 49. Jugendzeltlager ein, wobei es nach Jechtingen am Kaiserstuhl geht.

Anmeldung: Montag, 30. Juni

Ab Freitag, 27. Juni, steht das Sommerferienprogramm online auf www.kijuversum.de „zum Schmökern“ bereit. Dort stehen auch weitere Informationen zum Ablauf der Anmeldung. Die Online-Anmeldung startet am Montag, 30. Juni, für Kinder und Jugendliche, die in Rottweil und dazugehörigen Ortschaften wohnen.

Ab Montag, 7. Juli, wird die Anmeldung für alle Kinder geöffnet. Die Platzvergabe erfolgt nach Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen. Die Bezahlung läuft online über E-Payment. Familienpass-Gutscheine der Stadt Rottweil können eingelöst werden, hierzu bittet direkt Kontakt mit dem KiJu aufzunehmen.

Das Kinder- und Jugendreferat bietet ab September noch jeweils eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst sowie für Erzieher oder Jugend- und Heimerzieher im Berufspraktikum an.