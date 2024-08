Ferienprogramm in Neubulach: Zwei Wochen voller Spiel, Sport und Spaß

Ferienprogramm in Neubulach

1 Bei der Stadt-Rallye mit Bürgermeisterin Petra Schupp gab’s viel zu entdecken. Foto: Wallburg

Die Ferienbetreuung des Jugendhauses und der Stadt wurde erstmals ausgeweitet zu einem Sommercamp. Attraktionen von der Feuerwehr, Waldprojekte, eine Bastelwerkstatt und viele mehr waren Teil des abwechslungsreichen Programms.









Dieses Jahr wurde in Neubulach neben der üblichen Ferienbetreuung im Jugendhaus und dem jährlichen Sommerferienprogramm der Stadt erstmals durch das Jugendhaus zusätzlich ein Neubulacher Sommercamp eingeführt. 60 Kinder in der ersten und 28 Kinder in der zweiten Woche haben sich dazu angemeldet und erlebten ein äußerst abwechslungsreiches und attraktives Programm.