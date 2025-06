Ferienprogramm in Hechingen

1 Die Kinder waren voll dabei beim Ferienprogramm des Hauses Nazareth. Foto: Ralf Perse Das Haus Nazareth bot ein Programm für die Hechinger Grundschulkinder an.







Link kopiert



Spiel, Spaß und Entdeckungen: Auch in diesen Pfingstferien hatte das Betreuungsteam des Hauses Nazareth ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. In zwei Wochen wurden jeweils 19 Grundschulkinder aus Hechingen und – in der ersten Ferienwoche – zusätzlich sieben Kinder der Lebenshilfe Zollernalb betreut. Die mehrjährige Kooperation mit der Lebenshilfe ergänzt das Programm und ermöglicht wertvolle Begegnungen.