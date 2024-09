Ferienprogramm in Ergenzingen: Ferienspaß im Oberen Gäu geht erfolgreich zu Ende

Ferienprogramm in Ergenzingen

1 Hochbetrieb herrschte am Freitagnachmittag vor allem in den Hüpfburgen. Foto: Ranft

Trotz Handys, Smartphones und Spielkonsolen, die vielen Jugendlichen und Kindern in heutiger Zeit zur Verfügung stehen, hat der Ferienspaß im oberen Gäu seine Bedeutung nicht verloren.









Zwar waren es nicht mehr so viele Teilnehmer wie noch vor einigen Jahren, aber immerhin zwischen acht und zwölf Kinder waren es an den acht Veranstaltungen, die von der Redaktion des Schwarzwälder Boten besucht wurden. Die für den Ferienspaß Verantwortlichen und Jugendleiter aus Ergenzingen, Baisingen und Eckenweiler hatten jedenfalls einmal mehr gute Arbeit geleistet und boten während der Ferienwochen an die 20 Veranstaltungen sportlicher, geselliger und kultureller Art.