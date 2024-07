Ferienprogramm in Empfingen

1 In der großen Runde geht es morgens im Schatten los. Foto: Jürgen Baiker

Wo anders heißt es Stadtranderholung. In der Gemeinde Empfingen heißt das Ferienprogramm„Empfi-Days“.









Vom Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, finden in Empfingen gleich zu Beginn der Sommerferien zum vierten mal die Empfi-Days statt. Organisiert werden sie gemeinsam vom Bürgermeisteramt Empfingen, und Katrin Blocher vom Jugendreferat Empfingen in Trägerschaft des Hauses Nazareth. In die Anfangsplanung war auch noch Luisa Hauser, die Vorgängerin von Katrin Blocher, integriert.