Ferienprogramm in Efringen-Kirchen: Pfeile anlegen, tief atmen, kräftig pusten

Erstmals wurde im Schützenhaus Egringen ein Workshop für Blasrohrschießen für Kinder angeboten.
Die Anmeldeliste war mit zehn Kindern beim Blasrohrschießen im Rahmen des Kinderferienprogramms Efringen-Kirchen voll belegt. Die Aktiven des Schützenvereins Egringen und der Bogensportfreunde Dreiländereck (BSFD) aus Schallbach hatten gemeinsam einen Plan zur Nachwuchsgewinnung entwickelt. Die drei Instruktoren Herbert Sinz, Ernst Kühner und Klaus Meier begrüßten insgesamt sieben Jungen und drei Mädchen, die begeistert auf ihren Übungseinsatz im Schützenheim warteten.