Ferienprogramm in Dietingen: Mähdrescher begeistert die Dietinger Ferienkinder

Ferienprogramm in Dietingen

1 Die Dietinger Ferienkinder konnten einen Mähdrescher besichtigen. Foto: Tobias Krol Fotografie

Narrenzunft Dietingen informiert die Kinder über Themen rund um die Landwirtschaft. Dabei nahmen sie auch auf einem Mähdrescher platz.









Link kopiert



In diesen Tagen hatte die Jugendabteilung der Narrenzunft Dietingen im Rahmen des Ferienprogramms zu einem Vormittag rund um das Thema Landwirtschaft eingeladen; passend zu den Dietinger Narrenkleidle Weißnarr und Baurama (Bauernmann). Eine besondere Attraktion war in diesem Jahr ein Mähdrescher, zur Verfügung gestellt von Felix Schittenhelm vom Genießerhof in Dietingen.