Auch in diesem Jahr können sich Kinder in Brigachtal auf ein abwechslungsreiches Ferienprogramm freuen. Insgesamt 22 Angebote versprechen in den Sommerferien für Spiel und Spaß.

Das Kinderferienprogramm für die diesjährigen Sommerferien steht bereit. Ab dem 23. Juni können Eltern ihre Kinder digital anmelden.

„Insgesamt gibt es 22 Programmpunkte“, erklärt Alexandra Faller auf Anfrage unserer Redaktion und dankt allen Vereinen und Privatleuten, die sich für die Kinder einsetzen und sich viel einfallen lassen.

Der Auftakt des Kinderferienprogramms beginnt, wie in jedem Jahr, am Dorffest, wo sich die Leichtathletik- und Turngemeinschaft am Sonntag und Montag wieder viel Mühe für interessante Spiele geben wird.

Faller verrät im Gespräch mit unserer Redaktion außerdem drei Neuheiten: Am Donnerstag, 7. August, lädt Förster David Baumann zur Räuberakademie im Walddistrikt Eggwald ein. Auf dem Räuberberg werden die Teilnehmer in ein geheimnisvolles Handwerk eingeführt, das sie in die Welt der Räuber entführt. Sie erfahren alles über die Fähigkeiten, die ein geschickter Räuber benötigt – von Tarnung bis Überlistung.

Zweite Neuheit ist ein ganz besonderes Yoga-Programm, das am Dienstag, 19. August, von Liza-Marie Thorwirth in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brigachtal angeboten wird. In zwei einladenden Kurseinheiten lernen die Kinder auf einer zauberhaften Reise zu den „fünf Sinnen“, wie sich unsere Sinne mit der Welt um uns herum verbinden. Diese entspannende Erfahrung fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Achtsamkeit der Kinder für ihre Umgebung.

Der Donau auf der Spur

Auch neu ist die Märchenwanderung, die unter dem Motto „Auf den Spuren der Donau“ steht. Der Programmpunkt bildet den Abschluss des Kinderferienprogramms am Donnerstag, 11. September, in Donaueschingen. Auf den malerischen Wegen entlang der Donau sind die Kinder eingeladen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Gemeinsam denken sie sich ein spannendes Märchen aus, das sie auf ihrem Weg zum Schlosspark begleitet. Eine kreative Reise, die die Vorstellungskraft anregt und die Kinder in die Welt der Geschichten eintauchen lässt. Die Gemeinde hofft auf zahlreiche Teilnehmer an diesem spannenden Tag.

Ab 23. Juni können Eltern ihre Kinder für das Ferienprogramm unter folgendem Link anmelden. Über diesen Link ist auch das Programm einsehbar: https:/www.unser-ferienprogramm.de/brigachtal/index.php