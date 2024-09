Ferienprogramm in Bad Dürrheim: Kinder werfen Blick hinter die Theaterbühne

Ferienprogramm in Bad Dürrheim

1 Andreas Jendrosch führt die Kinder in die Schauspielerei ein. Sie sind dabei in ein kurzes Theaterstück eingebunden. Foto: Florian Hahnel

Beim Ferienprogramm konnten neugierige Kinder in andere Rollen schlüpfen. Mit Theatergründer Andreas Jendrosch konnten die Teilnehmer in die Kunst der Schauspielerei schnuppern.









Wie fühlt es sich an auf einer Bühne zu stehen, zu sprechen, zu singen, sich besonders zu bewegen, den Menschen im Publikum in die Augen zu sehen? Beim Bad Dürrheimer Ferienprogramm wurde die Welt von Schauspielerei und Theater dem interessierten Nachwuchs näher gebracht, das Regionentheater aus dem Schwarzen Wald leitete an.