Das Ferienprogramm der Kur- und Bäderstadt ist organisiert. Sie beinhaltet 15 offene Veranstaltungen.

Und das wird geboten: Eine Führung durch das Jan-Ullrich-Museum am 1. August, eine Begegnung mit der Jugendfeuerwehr am 7. August, ein Kreativnachmittag am 8. und 15. August samt Museumsrallye im Narrenschopf sowie der Augenschein der Freiburger Puppenbühne am 13. August.

Weiter geht es mit einem Besuch des Sommertheaters samt Blick hinter die Kulissen am 18. August, dem Wasserpfad in Unterkirnach am 19. August, einem Selbstverteidigungskurs, dem Lesezeichendruck der Stadtbibliothek am 22. und 29. August, dem Besuch beim Roten Kreuz am 26. August und der Stadtrallye zur Geschichte Bad Dürrheims am 28. August.

Letzte Programmpunkt am 4. September

Das „urbadische“ Kartenspiel Cego wird am 26. und 29. August erläutert, Jim Knopf und der Lokomotivführer als Theater wird am 27. August dargeboten. Das Blasorchester wartet zudem am 2. und 3. September auf. Ebenfalls am 2. September bietet das Regionentheater einen Workshop an. Die Kur- und Bäder GmbH schließt das offene Angebot mit dem Fall Solegeheimnis - der Fall des Otto Links am 4. September ab.

Anmeldungen erforderlich

Teils stehen die Uhrzeiten noch nicht fest, die Austragungsorte sind ebenfalls bei der Stadtverwaltung zu erfragen. Für die offenen Veranstaltungen werden Anmeldungen erbeten, es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Nähere Informationen erteilt die Stadtjugendpflegerin Jessica Gälle unter rathaus@bad-duerrheim.de und unter 07726/66 66 25. Jessica Gälle agiert noch frisch innerhalb der Stadtverwaltung und hat die pädagogische Programmleitung.