Ferienprogramm in Ahldorf

1 Wasser nach hinten ausgießen, und andere fangen es auf. So etwas kann richtig lustig sein. Foto: Baiker

Beim Ferienprogramm in Ahldorf gab es viel zu lachen. Es war auch Geschicklichkeit gefragt.









Link kopiert



Auch die Jugendfeuerwehr Ahldorf reihte sich mit einer Aktion in den Reigen der Ferienprogramme ein. Die Abteilung hatte zu einer Schnitzeljagd eingeladen, bei dem die Kinder spielerische Einblicke in verschiedene Situationen erleben konnten, so die Idee.